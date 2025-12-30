Cultivar cannabis medicinal ya es legal en Las Heras

Hay que recordar que en la gestión del ex gobernador Rodolfo Suarez, a fines de 2022 se creó en la provincia el Laboratorio de Fiscalización de Cannabis en la bioplanta del Iscamen en Santa Rosa, y que en abril de este año se reglamentó la ley que creó el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial. Esa comuna del Este fue la primera en impulsar el desarrollo del cannabis para uso medicinal.

Ahora según la ordenanza 60/25 que aprobó a fines de noviembre el Concejo Deliberante -por un proyecto del edil radical José María Villavicencio-, Las Heras avanzó con la habilitación del cultivo del cannabis medicinal como una forma de rescatar su valor terapéutico, científico e industrial; junto con la implementación de políticas públicas orientadas a "garantizar un acceso seguro, informado y regulado".

En el gobierno de Suarez se instaló la idea de que el cultivo de cannabis medicinal vendría a diversificar la matriz productiva mendocina, algo que no se cumplió en la dimensión con la que se había ilusionado el ex gobernador.

Más cercano en el tiempo, Alfredo Cornejo se mostró entusiasmado con la inversión de U$S1,2 millones de dólares que anunció la empresa Inkillay, especialista en producción de cannabis medicinal de altura.

Quiénes podrán gestionar los viveros de cannabis y quién controlará

El decreto explicita que los futuros viveros y zonas de cultivo del cannabis medicinal podrá ser gestionados por tres tipos de actores:

Organismos públicos: ya sean de nivel municipal, provincial o nacional.

ya sean de nivel municipal, provincial o nacional. Organizaciones No Gubernamentales (ONG): siempre que estén habilitadas según la normativa vigente.

siempre que estén habilitadas según la normativa vigente. Entidades privadas: que deben celebrar convenios específicos con el Estado y estar debidamente inscriptas.

También queda claro que esos proyectos no podrán instalarse en cualquier parte de Las Heras, sino que será la Dirección de Planificación Urbana quien defina una zonificación de los sectores aptos para viveros y cultivos.

Esto será en base a los criterios del uso del suelo, seguridad, sustentabilidad ambiental y deberá ser compatible con las actividades de los alrededores.

Aquellos que estén interesados en avanzar con uno de estos viveros o cultivos de cannabis deberán contar con el permiso expreso del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, además de sumarse al Registro Municipal de Viveros y Zonas de Cultivo de Cannabis, que actuará en coordinación con la provincia para garantizar la trazabilidad y el control sanitario de los proyectos locales.

La nueva norma también define que el Ejecutivo Municipal tendrá un plazo de 90 días desde la promulgación de la ordenanza para reglamentar las áreas responsables de su aplicación.

Así también deberá decidir qué "parcelas" son seguras para el cultivo y más tarde los interesados tendrán que obtener su "credencial" nacional y provincial, y finalmente inscribirse en un "libro de actas local" que vigila que cada planta cumpla con las reglas de higiene y seguridad de la comunidad.