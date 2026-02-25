No solo las manzanas pasan por este proceso de oxidación. Ejemplo de ello son las paltas, las bananas, los duraznos, las peras y fresas, aunque estas últimas no se ponen marrones, simplemente pierden color.

Un truco casero y algo más: ¿por qué las manzanas se ponen marrones?

Los alimentos como las manzanas, bananas y duraznos se suelen poner de color marrón o toman una tonalidad oscura cuando los cortamos y dejamos al aire libre.

Esto es super común. El proceso de oxidación en las manzanas se produce por el pardeamiento enzimático. Este proceso se genera cuando las enzimas presentes en la pulpa de las manzanas reaccionan con el oxígeno del ambiente.

Esta reacción o interacción química transforma los compuestos fenólicos de las manzanas en quinonas que luego se convierten en melanidinas, pigmentos encargados de dar ese color marrón oxidado a la pulpa de las manzanas.

manzana con óxido Las manzanas se oxidan por un proceso químico natural.

¿Es peligroso comer manzanas oxidadas? La respuesta es no. Este color marrón no es tóxico ni peligroso, ya que es un simple proceso químico que modifica el color en contacto con el aire, pero no significa pudredumbre ni malestar.

Aunque puede que afecte ligeramente la textura y el valor nutricional de las manzanas, siguen siendo perfectamente comestibles. A continuación, te cuento cómo puedes evitar la oxidación con un truco casero.

El truco casero de cocina para que las manzanas no se pongan marrones

Existe un truco casero y algunas otras técnicas de cocina para mantener las manzanas de color blanco.

El truco casero más famoso y efectivo para retrasar la oxidación de las manzanas es el del jugo de limón. Si preparas un coctel de frutas con manzanas, exprime un limón completo para que el ácido cítrico mantenga las manzanas intactas.

manzana y limón Con unas gotas de jugo de limón puedes mantener las manzanas en perfecto estado.

Lo mismo si deseas llevar un recipiente con manzanas cortadas al trabajo: rocía unas gotas de limón por encima y cierra bien el recipiente para evitar el contacto con el oxígeno.

Otra opción de truco casero que puedes realizar en la cocina consiste en colocar un poco de miel a las rodajas de manzanas. Con este truco casero, las manzanas pueden durar unas 6 u 8 horas.