El aceite de maíz tiene grandes beneficios y ayuda a prevenir enfermedades circulatorias y vasculares

El aceite de maíz proviene de la molienda de este grano, que es de origen americano y es uno de los principales cultivos a nivel mundial.

Fue el primer cereal en ser sometido a rápidas e importantes transformaciones tecnológicas en su forma de cultivo, debido a que se adaptó a ser cultivado en una amplia diversidad de ambientes.

El aceite de maíz goza de una gran popularidad gracias a su excelente capacidad de conservación, que previene la rancidez con el tiempo, y su habilidad para realzar los sabores de los alimentos con los que se combina.

Al ser un derivado del maíz, que posee múltiples beneficios para la salud, el aceite de maíz conserva muchas de estas propiedades, convirtiéndose en una opción más saludable que las grasas de origen animal.

Destaca por su alto contenido en vitamina E, que contribuye a prevenir enfermedades circulatorias y vasculares, y por su capacidad para combatir la formación de radicales libres, lo que le confiere un efecto antioxidante.

Además, es extensamente utilizado en masajes debido a su capacidad hidratante y nutritiva para la piel. El aceite de maíz también es rico en ácidos grasos omega-6, que ayudan a regular el metabolismo energético y a mantener la salud ósea, así como la integridad de la piel y el cabello.

maiz2

De la misma manera, los ácidos grasos omega-3, también presentes en el aceite de maíz, son fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de nuestra función cerebral.

Encima pueden mejorar la memoria y reducir el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Además de sus usos en la cocina, el aceite de maíz encuentra aplicación en el ámbito del cuidado de la piel.

Gracias a su poder hidratante y a su contenido antioxidante, este aceite es muy utilizado en tratamientos de belleza para mejorar la salud y la apariencia de la piel, así como para fortalecer el cabello.

Es un ingrediente común en productos cosméticos y en masajes terapéuticos.

Fuente: bonduelle.es