Te explico por qué deberías rociar vinagre en el piso del auto

¿Por qué hay que rociar vinagre blanco en el piso del auto?
El vinagre no solo sirve para limpiar las alfombras del auto, también se puede utilizar en el piso o suelo del mismo.
Cuando rociamos vinagre en el piso, podemos eliminar las manchas de humedad, los legotes, manchas de comida y malos olores. Antes de realizar cualquier limpieza en el piso del auto, se recomienda pasar la aspiradora para limpiar el polvo.
Para realizar este truco, simplemente hay que retirar las alfombras del auto (que también se pueden limpiar con vinagre) y rociar el piso de la parte delantera, trasera y el piso del baúl con una mezcla de agua con vinagre.
Puedes refregar un poco con un cepillo suave o esponja. Deja que el vinagre se seque y evapore solo y luego coloca las alfombras nuevamente, ya limpias.
Otras partes del auto que se pueden limpiar con vinagre
Es posible limpiar algunas partes del auto con vinagre, pero siempre teniendo en cuenta algunas indicaciones. Al ser un ingrediente sumamente ácido, puede quemar algunas superficies si no se rebaja con agua.
Lo ideal es usar vinagre de limpieza destilado, rebajado con agua. El vinagre de alimentos también sirve, pero es menos efectivo para limpiar.
Por eso siempre hay que preparar una solución de agua y vinagre para limpiar y evitar algunas partes del auto, como las pantallas digitales y la pintura; el vinagre puro puede dañarla.
- Puedes usar vinagre para desinfectar el tablero del auto y retirar los pegotes.
- El vinagre también se puede usar para limpiar las ventanas o cristales del auto, remover el excremento de paloma y eliminar las marcas de agua de los mismos.
- Con un poco de vinagre puedes limpiar las ruedas del auto y remover la mugre pegada.
- Si rocías vinagre en los faros del auto, puedes limpiar completamente las marcas de tierra, agua y restos de insectos.
- El vinagre también se utiliza para disminuir los olores del interior del auto. Puedes colocar un vaso con vinagre dentro del auto, dejarlo actuar toda la noche y retirarlo por la mañana. Este truco también sirve para quitar el olor del baúl.
- Con un poco de vinagre se puede neutralizar el olor a comida y limpiar las manchas de alimentos en los asientos del auto.