Te explico por qué deberías rociar vinagre en el piso del auto

aspiradora en el auto Lleva siempre una botella con vinagre y agua en el auto para limpiar las manchas apenas suceden.

Para realizar este truco, simplemente hay que retirar las alfombras del auto (que también se pueden limpiar con vinagre) y rociar el piso de la parte delantera, trasera y el piso del baúl con una mezcla de agua con vinagre.

Puedes refregar un poco con un cepillo suave o esponja. Deja que el vinagre se seque y evapore solo y luego coloca las alfombras nuevamente, ya limpias.

Otras partes del auto que se pueden limpiar con vinagre

Es posible limpiar algunas partes del auto con vinagre, pero siempre teniendo en cuenta algunas indicaciones. Al ser un ingrediente sumamente ácido, puede quemar algunas superficies si no se rebaja con agua.

Lo ideal es usar vinagre de limpieza destilado, rebajado con agua. El vinagre de alimentos también sirve, pero es menos efectivo para limpiar.

Por eso siempre hay que preparar una solución de agua y vinagre para limpiar y evitar algunas partes del auto, como las pantallas digitales y la pintura; el vinagre puro puede dañarla.

limpiar asientos del auto A continuación, te dejo otros trucos de limpieza con vinagre para mantener el auto impecable.