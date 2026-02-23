Inicio Sociedad vinagre
Por qué hay que frotar una media mojada con vinagre por las ventanas de la casa

Todos tenemos en casa una botella de vinagre y un par de medias de tela viejas que no sabemos para qué sirven. Te cuento qué uso puedes darles

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Cuando las ventanas se llenan de mugre, solo hace falta un poco de vinagre y algunos consejos. 

Para mantener los vidrios, espejos y cristales impecables, solo hay que tener una botella de vinagre y una media. Te comparto un truco casero para limpiar todas las ventanas de la casa en pocos minutos y sin gastar en productos químicos costosos o muy abrasivos.

ventanas sucias
Un truco para eliminar el polvo y las marcas de agua en las ventanas de la casa.

Por qué deberías frotar una media embebida en vinagre por las ventanas

Cuando las ventanas de la casa se llenan de pequeñas marcas de agua, gotas secas, polvo, pegotes, telarañas o cualquier mancha complicada, lo mejor es tener a mano este truco con vinagre. Puedes usar vinagre blanco o de manzana y también vas a necesitar una media de tela que ya no uses.

limpiar ventana
La media permite una limpieza más pareja y localizada.

  1. Coloca en un recipiente partes iguales de agua y vinagre.
  2. Utiliza la media como si fuera un títere, sobre una de tus manos, y mójala con la mezcla de vinagre.
  3. Para la mano con la media por los cristales de las ventanas, marcos y correderas. Utiliza tu mano abierta para pulir bien los vidrios y eliminar completamente la suciedad. Es un truco ideal para mantener las ventanas de la casa limpias y libres de polvo por más tiempo.
  4. Luego, solo debes estrujar y enjuagar la media, dejarla secar y guardarla para el próximo uso. Seca las ventanas con servilletas de papel o papel descartable.

Tipos de vinagre y sus usos en el hogar

Aunque parezcan lo mismo, no todos los vinagres se pueden usar para las mismas cosas. Cada variedad está pensada y fabricada de tal forma que posee su propia acidez, intensidad, olor y potencia abrasiva.

vinagres
Te cuento para qué se usa cada una de las variedades de vinagre más populares.

  • El vinagre de manzana es un ingrediente suave y rico que combina muy bien con ensaladas. Este ingrediente es famoso por sus propiedades y beneficios para la piel, el pelo, las uñas y la salud en general. El vinagre de manzana está presente en muchos procedimientos de belleza, en recetas y trucos. A diferencia de otras variedades, es mucho más suave y menos invasivo.
  • El vinagre de vino, por su parte, suele utilizarse en la cocina para realzar sabores, marinar carnes, elaborar vinagretas, salsas y como conservante de vegetales encurtidos. Este vinagre no se usa mucho para limpiar por su aroma y gusto intenso, aunque puede servir en algunos trucos para eliminar el sarro de los metales, canillas, teteras y pavas.
  • Finalmente, el vinagre de limpieza suele utilizarse para desincrustar sarro o cal en los baños, griferías, tuberías y electrodomésticos. El vinagre de limpieza sirve para desinfectar y neutralizar olores en la ropa, cajones y lugares con humedad; así como se utiliza para eliminar las manchas de moho. Es un vinagre elaborado por destilación química de ácido acético, lo cual lo vuelve mucho más concentrado, fuerte y no apto para consumo.

