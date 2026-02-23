Por qué hay que frotar una media mojada con vinagre por las ventanas de la casa

ventanas sucias Un truco para eliminar el polvo y las marcas de agua en las ventanas de la casa.

Por qué deberías frotar una media embebida en vinagre por las ventanas

Cuando las ventanas de la casa se llenan de pequeñas marcas de agua, gotas secas, polvo, pegotes, telarañas o cualquier mancha complicada, lo mejor es tener a mano este truco con vinagre. Puedes usar vinagre blanco o de manzana y también vas a necesitar una media de tela que ya no uses.

limpiar ventana La media permite una limpieza más pareja y localizada.

Coloca en un recipiente partes iguales de agua y vinagre. Utiliza la media como si fuera un títere, sobre una de tus manos, y mójala con la mezcla de vinagre. Para la mano con la media por los cristales de las ventanas, marcos y correderas. Utiliza tu mano abierta para pulir bien los vidrios y eliminar completamente la suciedad. Es un truco ideal para mantener las ventanas de la casa limpias y libres de polvo por más tiempo. Luego, solo debes estrujar y enjuagar la media, dejarla secar y guardarla para el próximo uso. Seca las ventanas con servilletas de papel o papel descartable.

Tipos de vinagre y sus usos en el hogar

Aunque parezcan lo mismo, no todos los vinagres se pueden usar para las mismas cosas. Cada variedad está pensada y fabricada de tal forma que posee su propia acidez, intensidad, olor y potencia abrasiva.