Cómo afilar y limpiar un cuchillo: usando vinagre, sal y una papa cortada

El vinagre es uno de los productos de limpieza, cocina y desinfección más utilizados en el hogar. Suele ser el protagonista de muchos trucos caseros y soluciones rápidas para manchas que parecen imposibles de quitar.
Hoy te comparto un truco con vinagre bastante llamativo y original, perfecto para eliminar el óxido de un cuchillo y devolver el filo en minutos.
Cómo usar vinagre, sal y una papa para afilar un cuchillo
Antes de realizar este truco, es importante aclarar que algunos metales no se llevan bien con el vinagre, tales como el aluminio, el cobre y el hierro fundido; por eso deberías evitar limpiezas ácidas en ellos.
- Para devolver el filo a tu cuchillo preferido y limpiar el óxido, simplemente debes espolvorear un poco de sal sobre la hoja de metal, colocar vinagre por encima y dejarlo actuar por unos minutos.
- Luego, utiliza media papa cortada para refregar el cuchillo. La papa y su alto contenido de almidón, junto con los granos de sal, suavizan la superficie metálica a la vez que eliminan manchas y pegotes. Las papas muchas veces se utilizan para afilar la punta de los alfileres de costura.
- Para dar un acabado más filoso y limpio, enjuaga los restos de vinagre y sal y utiliza una pieza de cerámica o la parte trasera de una taza para afilar más.
¿Cuáles son los beneficios del vinagre y por qué se recomienda usarlo para limpiar?
Tanto el vinagre efermentado de alimentos como el vinagre destilado de limpieza poseen grandes beneficios o propiedades de limpieza. Pero el vinagre destilado es bastante más intenso y concentrado, ideal para desinfectar.
El vinagre de alimentos que se elabora a partir de un proceso natural del fermentado sirve para limpiar, pero de una forma menos invasiva, más suave y para superficies que no se llevan bien con los productos ácidos.
En un nivel general, ambos son muy efectivos, cada cual en su rubro y con sus recomendaciones. A continuación, te cuento cuáles son los beneficios del vinagre y por qué se usa para limpiar.
- El vinagre se utiliza desde hace cientos de años en el mundo de la gastronomía como conservante de alimentos. La acidez del vinagre regula el pH de los alimentos, los mantiene frescos por más tiempo y evita que se desarrollen bacterias y toxinas peligrosas.
- El vinagre y sus componentes poseen la capacidad de neutralizar y tapar malos olores. El ácido acético actúa químicamente descomponiendo los compuestos o bases volátiles que causan el mal olor.
- Otro de sus grandes beneficios es su versatilidad. El vinagre se puede usar para limpiar la cocina, el baño, los pisos, ventanas y puertas. También sirve para lavar ropa o realizar algunos trucos de jardinería.
- Además, el vinagre es un desinfectante natural que logra eliminar ciertos tipos de bacterias, hongos y gérmenes. Es una alternativa segura para tener en casa y evitar los productos químicos agresivos.