Cómo afilar y limpiar un cuchillo: usando vinagre, sal y una papa cortada

Para devolver el filo a tu cuchillo preferido y limpiar el óxido, simplemente debes espolvorear un poco de sal sobre la hoja de metal, colocar vinagre por encima y dejarlo actuar por unos minutos. Luego, utiliza media papa cortada para refregar el cuchillo. La papa y su alto contenido de almidón, junto con los granos de sal, suavizan la superficie metálica a la vez que eliminan manchas y pegotes. Las papas muchas veces se utilizan para afilar la punta de los alfileres de costura. Para dar un acabado más filoso y limpio, enjuaga los restos de vinagre y sal y utiliza una pieza de cerámica o la parte trasera de una taza para afilar más.

¿Cuáles son los beneficios del vinagre y por qué se recomienda usarlo para limpiar?

Tanto el vinagre efermentado de alimentos como el vinagre destilado de limpieza poseen grandes beneficios o propiedades de limpieza. Pero el vinagre destilado es bastante más intenso y concentrado, ideal para desinfectar.

El vinagre de alimentos que se elabora a partir de un proceso natural del fermentado sirve para limpiar, pero de una forma menos invasiva, más suave y para superficies que no se llevan bien con los productos ácidos.

En un nivel general, ambos son muy efectivos, cada cual en su rubro y con sus recomendaciones. A continuación, te cuento cuáles son los beneficios del vinagre y por qué se usa para limpiar.

vinagre Es importante usar siempre vinagre diluido con agua y evitar superficies delicadas que puedan dañarse por el ácido.