Limpiar el piso flotante con vinagre: por qué no recomiendan hacerlo y cuáles son sus consecuencias

piso flotante limpieza Evitá usar vinagre para limpiar el piso flotante.

Por otro lado, desde el punto de vista químico, el vinagre es ácido acético diluido (con una concentración de entre el 4% y el 8%). Esta acidez es suficiente para reaccionar negativamente con los barnices y selladores sintéticos que recubren el piso flotante. La función vital de estos protectores es actuar como una barrera contra el desgaste diario y la humedad.

El contacto repetido con el ácido debilita esta película protectora, volviéndola porosa y vulnerable. Con el paso de los meses, el daño se vuelve evidente: el piso flotante pierde su lustre natural, aparecen decoloraciones y la madera adquiere una textura áspera al tacto.

piso flotante 1 El vinagre no es una sustancia apta para todos los pisos.

Además del deterioro químico, existe un riesgo físico latente. El piso flotante, compuesto por fibras de madera natural, es extremadamente sensible al agua. Al limpiar con vinagre, es habitual utilizar un exceso de líquido que la madera absorbe, provocando que se hinche.

Si el vinagre ya ha erosionado el sellador, el agua penetra sin resistencia en las fibras, derivando en juntas abiertas y maderas dobladas que arruinan la estética del hogar. Por lo tanto, la sugerencia será utilizar cera para dejar el piso flotante reluciente sin acudir a esta sustancia química.