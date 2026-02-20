Limpiar el piso flotante con vinagre: por qué no recomiendan hacerlo y cuáles son sus consecuencias

El vinagre blanco se ha consolidado como el protagonista de los trucos para limpiar cualquier superficie. Y uno de los lugares en donde más se utiliza es en el piso flotante. Aunque no lo creas, esta práctica causa graves consecuencias en la madera. En consecuencia, a continuación te contaré por qué no debes hacerlo y qué sucederá si lo repites frecuentemente.
Por qué no se debe limpiar el piso flotante con vinagre
El vinagre es utilizado en la limpieza debido a sus propiedades desinfectantes, desengrasantes y su bajo costo. Sin embargo, lo que funciona para un cristal o una superficie cerámica puede ser devastador para un piso flotante. Su aplicación frecuente compromete seriamente la integridad y el acabado de este tipo de suelos.
A pesar de que uno de los principales argumentos a favor del vinagre es el brillo inmediato que deja tras el fregado sobre el piso flotante, este efecto es considerado engañoso. La sustancia logra ese brillo momentáneo simplemente porque elimina de forma agresiva los residuos de grasa y suciedad acumulada, pero no aporta ningún tipo de nutrición o protección a la madera. Lejos de cuidarla, se está limpiando la superficie a costa de desgastar su capa de protectora.
Por otro lado, desde el punto de vista químico, el vinagre es ácido acético diluido (con una concentración de entre el 4% y el 8%). Esta acidez es suficiente para reaccionar negativamente con los barnices y selladores sintéticos que recubren el piso flotante. La función vital de estos protectores es actuar como una barrera contra el desgaste diario y la humedad.
El contacto repetido con el ácido debilita esta película protectora, volviéndola porosa y vulnerable. Con el paso de los meses, el daño se vuelve evidente: el piso flotante pierde su lustre natural, aparecen decoloraciones y la madera adquiere una textura áspera al tacto.
Además del deterioro químico, existe un riesgo físico latente. El piso flotante, compuesto por fibras de madera natural, es extremadamente sensible al agua. Al limpiar con vinagre, es habitual utilizar un exceso de líquido que la madera absorbe, provocando que se hinche.
Si el vinagre ya ha erosionado el sellador, el agua penetra sin resistencia en las fibras, derivando en juntas abiertas y maderas dobladas que arruinan la estética del hogar. Por lo tanto, la sugerencia será utilizar cera para dejar el piso flotante reluciente sin acudir a esta sustancia química.