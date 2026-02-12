Adiós al piso flotante: la tendencia en decoración que se impone para 2026 por su elegancia y durabilidad

piso flotante El piso flotante dejó de ser una tendencia en decoración de interiores.

Recordemos que el piso flotante está compuesto por capas de derivados de madera prensada (HDF) y una resina melamínica que imita las fibras, líneas y textura de la madera natural. Su gran enemigo es la humedad. Incluso las versiones catalogadas como resistentes al agua sufren ante filtraciones o inundaciones accidentales, provocando que las juntas se hinchen y el piso se deforme de manera irreversible.

En contraste, el porcelanato es un material cerámico de baja porosidad cocido a temperaturas extremas. Esta composición lo hace totalmente impermeable. Es la opción superior para cualquier ambiente, permitiendo una continuidad estética entre el living, la cocina y el baño sin el temor a que el contacto con el agua arruine la superficie.

Mientras que un piso flotante puede rayarse fácilmente con el arrastre de muebles o las garras de mascotas, el piso de porcelanato ofrece una dureza superficial que resiste el tránsito intenso y los impactos sin inmutarse.

piso porcelanato El piso de porcelanato llega para destronar al piso flotante.

Por último, un dato a considerar es que la vida útil de un piso flotante ronda los 10 a 15 años en condiciones óptimas, y una vez que la capa superior se desgasta, no admite pulido ni restauración: debe reemplazarse por completo. En cambio, la nueva tendencia en decoración es un piso para toda la vida. Su color no se degrada con la luz solar y su limpieza es sumamente sencilla, admitiendo el uso de desinfectantes fuertes que dañarían irremediablemente la madera laminada.