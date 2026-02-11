Nueva tendencia en decoración: la regla 60-30-10 que usan expertos para darle armonía y elegancia al hogar

Decoración: la regla 60-30-10 que tenés que implementar en tu hogar

La verdadera magia del interiorismo, según especialistas en decoración, reside en la proporción y la coherencia. Para lograr este objetivo, existe una herramienta fundamental utilizada por diseñadores de todo el mundo: la regla 60-30-10. Esta norma actúa como una brújula visual que permite combinar colores con precisión, garantizando espacios armónicos y evitando el caos decorativo.

La regla divide la presencia del color en tres categorías específicas, cada una con un rol determinado en la percepción del espacio: