Ni cuadros ni plantas: las tendencias en decoración que se imponen para 2026 en pasillos estrechos y oscuros

pasillo Descubrí cómo darle vida a tu pasillo con las últimas tendencias en decoración.

Otra tendencia en decoración es el uso de bancos tapizados con comportamiento de almacenaje. Estos ofrecen un lugar cómodo al mismo tiempo que nos permitirá guardar paraguas, correas o calzados de otra temporada.

Esto se puede combinar con el uso de organizadores y cestas decorativas. Dichos elementos, colocados dentro de los armarios o en estantes, permiten clasificar accesorios pequeños como guantes o bufandas, evitando que el caos genere una sensación de opresión en el ambiente.

pasillo decoracion Conocé cómo decorar tu pasillo.

Finalmente, para sustituir a los cuadros, las estanterías colgantes ofrecen una alternativa tridimensional y útil. Colocar un estante debajo de un espejo o incluso encima del marco de una puerta permite ganar espacio para llaves o carteras sin saturar la línea de visión principal. Estas superficies pueden albergar cajas o elementos de diseño que aporten textura y personalidad sin la necesidad de recurrir a marcos tradicionales.

De esta forma, un pasillo oscuro puede transformarse en un espacio elegante y totalmente funcional. Al priorizar muebles a medida y soluciones de organización, lograremos un ambiente depurado, con las últimas tendencias en decoración, generando un impacto ordenado y eliminando el ruido visual.