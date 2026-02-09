Adiós al calefón: la moderna tendencia con la que puedes mejorar la estética de casa

El objetivo no es solo esconder el aparato, sino maximizar cada metro cuadrado de la casa. En departamentos modernos, donde el espacio es un lujo, transformar el sector del calefón en un área de guardado inteligente es una decisión estratégica.

tendencia, decoracion Esta tendencia en decoración se justifica en la disponibilidad del espacio.

Adoptar esta tendencia no es solo una cuestión de carpintería; requiere planificación técnica. Para que la estética de tu casa no se convierta en un riesgo, los nuevos diseños de 2026 incorporan:

Ventilación estratégica: rejillas ocultas y espacios libres en la parte superior e inferior para permitir el flujo de aire.

rejillas ocultas y espacios libres en la parte superior e inferior para permitir el flujo de aire. Materiales ignífugos: uso de revestimientos resistentes a las altas temperaturas.

uso de revestimientos resistentes a las altas temperaturas. Acceso técnico: puertas con sistemas de apertura rápida que permiten al gasista matriculado realizar mantenimientos sin obstáculos.

Por qué cambiar el diseño de tu casa

La búsqueda de armonía visual ha dejado de ser un capricho para convertirse en una necesidad de bienestar. Un ambiente despejado reduce el estrés y aumenta el valor inmobiliario de la casa o departamento.

La estética del hogar en 2026 se define por la capacidad de ocultar lo funcional para resaltar lo bello. Si estás pensando en renovar tu casa, esta tendencia de camuflaje inteligente es, sin duda, el primer paso hacia un hogar más moderno y ordenado.