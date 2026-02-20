Para qué se les agrega vinagre a las conservas y por qué alarga la vida útil de los alimentos

conservas de vegetales El vinagre es un conservante natural de alimentos.

Históricamente, y de acuerdo a la temporada del año, las familias argentinas preparan alimentos en conserva. Duraznos, mermeladas, tomates y pimientos.

Todo en un frasco con condimentos y esterilizado en el fuego por varios minutos. Este procedimiento permite tener verduras frescas todo el año, aunque no sean de estación.

Por qué hay que agregar vinagre en las conservas de alimentos y para qué sirve

El vinagre se utiliza en la cocina prácticamente desde que existe. Es un alimento de confianza y muy útil para alargar la vida útil de otros alimentos, realzar sabores y equilibrar la acidez.

Cuando preparamos una conserva de tomates, pimientos, zanahorias o cualquier alimento con cierto grado de acidez, lo mejor es colocar vinagre de vino blanco.

Este truco no es para dar sabor a las conservas, es para protegerlas del desarrollo microbiano. El vinagre tiene una acidez de entre el 4% y el 7%, un número perfecto para controlar el pH de los alimentos e inhibir el crecimiento de bacterias, mohos y levaduras.

conservas Para conservas dulces de duraznos o peras, el vinagre no es necesario.

Lo recomendable es hervir las conservas de verduras por al menos una hora y colocar dos cucharadas de vinagre antes de cerrar el frasco.

Esto es para alimentos con un nivel de acidez peligroso o un pH por encima de 4,5, como los tomates, morrones, berenjenas, pepinos o conservas mixtas.

Vinagre en las conservas: qué es el botulismo

Durante la temporada de calor y con los vegetales frescos de estación, en Argentina se preparan diferentes conservas de alimentos para tener todo el invierno. Estas conservas caseras pueden ser el foco de una de las enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) más peligrosa.

hervir conservas Para evitar enfermedades de transmisión alimentaria, hay que mantener las buenas prácticas y cocinar bien los alimentos.

El botulismo es una enfermedad causada por una neurotoxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Cuando consumimos alimentos que no fueron esterilizados bien, vegetales que no fueron correctamente lavados ni refrigerados, la toxina puede afectar el organismo.

El botulismo en adultos puede producir desde visión doble hasta parálisis total, una falla respiratoria e incluso la muerte si no se trata a tiempo. Por eso es importante hervir las conservas por bastante tiempo y controlar la acidez usando vinagre.