Te cuento por qué deberías rociar con vinagre las patas de las sillas y qué significa

Con vinagre se puede limpiar mucho más que una cañería tapada o una canilla llena de sarro. Hoy te cuento por qué hay que rociar vinagre blanco en las patas de las sillas, qué significa y cuáles son los beneficios de este pequeño truco.
¿Qué significa y por qué hay que rociar vinagre en las patas de la silla?
¿Qué significa el truco del vinagre en las sillas? Cuando limpiamos el piso, pasamos una rejilla por la mesa y desinfectamos las mesadas; por lo general, no limpiamos las patas de las sillas.
Las patas de las sillas suelen estar llenas de pelusa, de pelos que caen al piso, pegotes, grasa e incluso migas o restos de comida.
Para solucionar este problema solo necesitas un poco de vinagre y agua. Lo mejor es colocar las sillas boca abajo sobre la mesa para pasar el lampazo o trapear y de paso rociar las patas de las sillas con la mezcla de vinagre. Limpia con una servilleta de papel, espera a que se seque y vuelve a colocar las sillas en su lugar.
Trucos caseros con vinagre: fáciles, efectivos y económicos
El vinagre es muy bueno para limpiar el sarro y los restos de cal de las superficies metálicas. Los minerales adheridos a los metales suelen percutir y dañar la grifería, cañería o los electrodomésticos. Además, alteran el funcionamiento y son poco estéticos, por eso es importante desincrustar el sarro con frecuencia.
Con vinagre se puede remover el óxido del metal. El óxido es una capa roja o marrón que aparece en ciertos materiales metálicos y puede corroerlos e incluso romperlos. El vinagre es un removedor suave de óxido, barato, seguro y efectivo.
Con un poco de vinagre se puede limpiar el interior del horno o el microondas para remover la grasa. El vinagre, combinado con otros productos como jugo de limón o bicarbonato de sodio, es un desengrasante poderoso y natural, ideal para remover la grasa pegada en las paredes de los electrodomésticos.
El vinagre sirve para destapar caños y cañerías tapadas con restos de comida, jabón o sarro. Solo basta con tirar un poco de vinagre blanco por las cañerías cada cierto tiempo para ablandar la mugre interior.
Es un excelente producto para lavar ropa y neutralizar los malos olores. El vinagre se puede usar para quitar manchas amarillas en las axilas, como suavizante y para eliminar manchas difíciles.
Finalmente, puedes usar un poco de vinagre blanco para lavar los pisos de la casa, los azulejos, paredes y juntas. Este producto mantiene las cerámicas libres de hongos, elimina algunas bacterias y quita las marcas del suelo.