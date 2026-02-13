Qué quiere decir el agujero que llevan los banquitos de plástico: cuál es su función y para qué sirven

Las personas vemos a diario un sin fin de objetos que nos resultan cotidianos, desde autos, cubiertos, lugares hasta botellas y sillas. Sin embargo, no nos percatamos de algo, todo tiene su diseño por y para algo. Aquí es donde entran en juego los banquitos plásticos y su peculiar forma. ¿Cuál es el significado del "agujero" que tienen arriba?
Los banquitos de plástico son muy comunes en Argentina, se usan en cumpleaños, reuniones y fiestas donde hay muchas personas. Es más, seguro cuando tu familia se juntaban los domingos tienes algún ecuerdo en tu memoria de verlos junto a la mesa o de escuchar que digan "traigan banquitos que no hay sillas". Así es como muchas veces cuando algo nos resulta conocido no prestamos atención a sus detalles. Hoy te revelamos una que resulta muy práctica.
Cuál es el significado del "agujero" en las banquetas de plástico
Ese pequeño agujero en el centro de los banquitos de plástico que vemos en patios, cocinas o jardines no está ahí por casualidad. Aunque muchos creen que es solo un detalle de diseño, en realidad cumple varias funciones prácticas que explican por qué este tipo de objeto es tan usado en muchas casas.
Desde facilitar el transporte hasta mejorar la durabilidad, el agujero central es un ejemplo de cómo un detalle mínimo puede tener mucho sentido funcional.
La función más evidente es que permite meter la mano y levantar el banquito con facilidad. Esto es clave en hogares, escuelas o espacios donde se mueven constantemente de un lugar a otro.
Así mismo, el agujero ayuda a que no se genere vacío de aire cuando se apilan varios banquitos. Sin ese orificio, podrían quedar “pegados” entre sí, dificultando separarlos. En exteriores, cumple una función clave: drena el agua de lluvia. Así se evita que se acumule humedad, lo que prolonga la vida útil del plástico y reduce resbalones.
Aunque no lo parezca, el orificio central ayuda a distribuir mejor el peso y la presión cuando alguien se sienta, mejorando la estabilidad del banquito.