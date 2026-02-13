Qué quiere decir el agujero que llevan los banquitos de plástico: cuál es su función y para qué sirven

Desde facilitar el transporte hasta mejorar la durabilidad, el agujero central es un ejemplo de cómo un detalle mínimo puede tener mucho sentido funcional.

La función más evidente es que permite meter la mano y levantar el banquito con facilidad. Esto es clave en hogares, escuelas o espacios donde se mueven constantemente de un lugar a otro.

diseño de banqueta de plastico El orificio de estas banquetas cumple funciones muy prácticas.

Así mismo, el agujero ayuda a que no se genere vacío de aire cuando se apilan varios banquitos. Sin ese orificio, podrían quedar “pegados” entre sí, dificultando separarlos. En exteriores, cumple una función clave: drena el agua de lluvia. Así se evita que se acumule humedad, lo que prolonga la vida útil del plástico y reduce resbalones.

Aunque no lo parezca, el orificio central ayuda a distribuir mejor el peso y la presión cuando alguien se sienta, mejorando la estabilidad del banquito.