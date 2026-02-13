La mayoría de los envases o recipientes que utilizamos a diario en la cocina suelen estar llenos de dibujos o símbolos confusos. Hoy te cuento qué significa cada símbolo del recipiente de plástico y por qué es importante aprender a identificarlos.
¿Qué significa cada símbolo de los recipientes de plástico?
Los recipientes de plástico suelen traer en la base una serie de dibujos o símbolos que pocas veces leemos o interpretamos ¿Qué significa cada uno?
Existen recipientes de plástico de diferentes materiales y con diferentes usos. Cada tipo de plástico posee diferentes características, propiedades e instrucciones de uso; no es lo mismo meter cualquier recipiente al microondas o al congelador.
Por suerte, existen algunos símbolos, dibujos y marcas que especifican estos detalles de uso y nos evitan ciertos problemas. Calentar alimentos en un recipiente no apto para el calor puede ser peligroso. Saber qué significa cada señal es una medida de seguridad en la cocina.
¿Qué significa cada símbolo en el recipiente de plástico?
Los símbolos en los recipientes de plástico son más importantes de lo que crees. Saber qué significa cada uno de ellos es muy importante para no cometer errores en la cocina. Conocer su significado protege los alimentos y la vida útil del recipiente.
- El vaso y el tenedor en el recipiente de plástico significan "apto para alimentos". Este dibujo es fundamental, y no hay que usar recipientes que no lo traen.
- El dibujo de los platos con las líneas diagonales y las gotas se utiliza para indicar que el plástico es apto para lavavajillas.
- ¿Qué significa el símbolo del microondas con las rayas onduladas? Este dibujo indica "apto para microondas". Esto significa que el plástico resiste las ondas de calor y la temperatura sin deteriorarse. Pero nunca hay que meter un recipiente plástico al horno.
- El dibujo del copo de nieve indica que el plástico es apto para congelar alimentos.
- Los dibujos de reciclaje indican que el recipiente ha sido fabricado a partir de plástico reciclado. Además, los símbolos triangulares con flechas y un número en el interior indican con qué plástico ha sido diseñado el recipiente.
Consejos para lavar los recipientes de plástico
Ya sabes qué significa cada símbolo; a continuación te dejo algunos consejos útiles para lavar y desinfectar los recipientes de plástico en casa.
- Lava los recipientes de plástico con agua caliente y detergente. Siempre es bueno secarlos con servilletas de papel.
- Para eliminar las manchas de salsas o aceite, utiliza una mezcla de agua y vinagre blanco.
- Con una pasta de bicarbonato de sodio puedes eliminar las manchas y absorber los malos olores del plástico.