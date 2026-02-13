¿Qué significa cada símbolo de los recipientes de plástico?

recipientes de plástico Para evitar problemas en los alimentos y cuidar tus recipientes, es importante saber qué significa la guía de símbolos en la base.

Existen recipientes de plástico de diferentes materiales y con diferentes usos. Cada tipo de plástico posee diferentes características, propiedades e instrucciones de uso; no es lo mismo meter cualquier recipiente al microondas o al congelador.

Por suerte, existen algunos símbolos, dibujos y marcas que especifican estos detalles de uso y nos evitan ciertos problemas. Calentar alimentos en un recipiente no apto para el calor puede ser peligroso. Saber qué significa cada señal es una medida de seguridad en la cocina.