Por qué hay que rociar vinagre en los cajones de la cocina: ¿qué significa?

Hoy te comparto un truco con vinagre muy útil y necesario en la cocina. Para mantener los cajones de cubiertos, utensilios y valijas siempre limpios, solo basta con conocer un truco y tener una botella de vinagre en casa. El vinagre desinfecta, neutraliza olores, remueve la grasa y evita la formación de hongos.
5 trucos con vinagre que puedes realizar en casa: en pocos minutos y sin gastar de más
- El vinagre es muy bueno para limpiar el sarro y los restos de cal de las superficies metálicas. Los minerales adheridos a los metales suelen percutir y dañar la grifería, cañería o los electrodomésticos. Además, alteran el funcionamiento y son poco estéticos, por eso es importante desincrustar el sarro con frecuencia.
- Con vinagre se puede remover el óxido del metal. El óxido es una capa roja o marrón que aparece en ciertos materiales metálicos y puede corroerlos e incluso romperlos. El vinagre es un removedor suave de óxido, barato, seguro y efectivo.
- Con un poco de vinagre se puede limpiar el interior del horno o el microondas para remover la grasa. El vinagre, combinado con otros productos como jugo de limón o bicarbonato de sodio, es un desengrasante poderoso y natural, ideal para remover la grasa pegada en las paredes de los electrodomésticos.
- El vinagre sirve para destapar caños y cañerías tapadas con restos de comida, jabón o sarro. Solo basta con tirar un poco de vinagre blanco por las cañerías cada cierto tiempo para ablandar la mugre interior.
- Es un excelente producto para lavar ropa y neutralizar los malos olores. El vinagre se puede usar para quitar manchas amarillas en las axilas, como suavizante y para eliminar manchas difíciles.
Te explico por qué deberías rociar vinagre en los cajones de la cocina y qué significa
Los cajones de la cocina suelen estar llenos de polvo, tierra y mugre. No importa si guardamos los cubiertos, los vasos, ollas, sartenes o platos; el simple hecho de estar metiendo utensilios todo el tiempo, a veces mojados y otras veces pegoteados, puede generar problemas de limpieza.
Para realizar una buena limpieza y desinfección de los cajones de la cocina, solo hay que usar un poco de vinagre blanco de limpieza o vinagre de vino blanco de alimentos. Elijas la opción que elijas, siempre hay que rebajar el vinagre con agua para que no quede tan puro.
Prepara la mezcla en un recipiente plástico con pico pulverizador. Retira todos los utensilios o vajilla de los cajones, lávalos con abundante agua y detergente y sécalos bien. Mientras, rocía los cajones con el vinagre preparado y refrega con un cepillo para ablandar la suciedad. Deja que se seque por sí solo y coloca los utensilios ya limpios y secos.