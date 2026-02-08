Con un chorro de vinagre: cómo realizar una limpieza profunda del desagüe

Por otra parte, existe un vinagre de limpieza destilado que se elabora artificialmente a través de un proceso de laboratorio, que consiste en destilar el ácido acético para obtener un producto mucho más concentrado, ácido e intenso. Esta variedad no es apta para consumo, solo sirve para limpiar.

En general, el vinagre es un componente ácido con propiedades antibacterianas, desinfectantes y corrosivas. Preparado correctamente, se puede utilizar para eliminar ciertos tipos de hongos, ahuyentar plagas, ablandar sarro y neutralizar los malos olores del hogar. Hoy te cuento cómo usarlo para limpiar la entrada de la cañería o desagüe.

Cómo limpiar el desagüe usando un poco de vinagre

El ingreso a la tubería del lavamanos o la pileta de la cocina se llama rejilla o válvula superficial. Esta zona del desagüe suele llenarse de sarro, pegotes de grasa, jabón, pelos o restos de comida.

vinagre y tubería Es necesario limpiar la rejilla y las tuberías en profundidad por lo menos una vez al mes.

Si puedes retirar la entrada al desagüe la limpieza será mucho más profunda. En este caso, solo debes colocar la pieza retirada en remojo con agua y vinagre blanco de limpieza por alguna horas, refregar con un cepillo, enjuagar y volverla a colocar.

Si no puedes retirar la rejilla, lo ideal es rociarla con una mezcla de agua y vinagre y esperar a que el producto ablande toda la mugre. Luego limpia bien con un cepillo de dientes viejo y enjuaga abriendo la canilla con agua caliente.

Cómo destapar las cañerías usando vinagre

cañería tapada Utiliza una sopapa pequeña de cocina para destapar mejor las cañerías.

Cuando limpiar la rejilla no alcanza y la cañería está tapada por dentro, no hay que desesperarse.

Se puede limpiar una cañería tapada colocando una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre. Ambros productos generan una reacción química efervescente que ablanda toda la mugre pegada en las paredes de la tubería.

Otra opción es abrir la canilla de agua hirviendo para intentar ablandar y limpiar el interior de la tubería o realizar un gancho de metal para ingresar a la tubería y retirar los objetos sólidos, como cabello o comida.