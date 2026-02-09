El truco con vinagre para limpiar los pegotes y manchas del piso de la cocina

Ambos tipos de vinagre sirven para limpiar, con mayor o menor intensidad. Sin embargo, el único apto para consumo y cocina es el fermentado de frutas. Hoy te comparto un pequeño truco para limpiar y eliminar los pegotes de comida que suelen quedar en el piso de la cocina cuando preparamos alguna receta.

Cómo limpiar con vinagre los pegotes del piso de la cocina: en pocos minutos

piso sucio El vinagre limpia manchas, pegotes, restos de comida, orina de mascotas y neutraliza los malos olores.

Cuando cocinamos y cae algún pedazo de comida en el suelo, accidentalmente lo pisamos y queda un pegote que trasladamos por toda la casa con la zapatilla; lo mejor es recurrir al vinagre. Limpiar los pegotes del piso de la cocina es muy sencillo.

Solo basta con preparar una solución de agua y vinagre en partes iguales y rociar el pegote del piso. Deja que el vinagre actúe y refriega con una rejilla que tengas para limpiar pisos. Puedes tener a mano esta mezcla y usarla siempre que lo necesites, para mantener la cocina impecable.

¿Qué otras cosas de la cocina puedo limpiar con vinagre?

limpiar con vinagre Un ingrediente de limpieza infaltable en tu cocina.