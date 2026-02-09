El truco con vinagre para limpiar los pegotes y manchas del piso de la cocina

Cuando se trata de procedimientos de limpieza seguros y naturales, es probable que el ingrediente estrella sea el vinagre. Todos tenemos en casa una botella de vinagre de vino que usamos para las ensaladas o para limpiar la pava eléctrica. Sin embargo, este producto ácido y agrio sirve para mucho más.
El vinagre es un líquido ácido que se elabora por fermentación natural y transformación de partículas de alcohol en ácido acético.
Pero el vinagre también se puede fabricar de manera industrial, comercial o artificial. La destilación es un proceso por el cual se extrae el ácido del vinagre clásico por medio de un sistema delicado y un proceso químico específico. Esto da como resultado un vinagre mucho más concentrado y con mayor acidez, ideal para limpiar.
Ambos tipos de vinagre sirven para limpiar, con mayor o menor intensidad. Sin embargo, el único apto para consumo y cocina es el fermentado de frutas. Hoy te comparto un pequeño truco para limpiar y eliminar los pegotes de comida que suelen quedar en el piso de la cocina cuando preparamos alguna receta.
Cómo limpiar con vinagre los pegotes del piso de la cocina: en pocos minutos
Cuando cocinamos y cae algún pedazo de comida en el suelo, accidentalmente lo pisamos y queda un pegote que trasladamos por toda la casa con la zapatilla; lo mejor es recurrir al vinagre. Limpiar los pegotes del piso de la cocina es muy sencillo.
Solo basta con preparar una solución de agua y vinagre en partes iguales y rociar el pegote del piso. Deja que el vinagre actúe y refriega con una rejilla que tengas para limpiar pisos. Puedes tener a mano esta mezcla y usarla siempre que lo necesites, para mantener la cocina impecable.
¿Qué otras cosas de la cocina puedo limpiar con vinagre?
- El vinagre de limpieza puede usarse en la cocina para mucho más que lavar los pisos. Con un poco de vinagre se puede mantener la vajilla, platos y recipientes de plástico libres de malos olores y manchas de comida.
- También sirve para eliminar el moho y la mugre de los azulejos de la cocina, el techo y las paredes. Los hongos, si no se eliminan a tiempo, pueden ocasionar problemas de salud leves o moderados.
- Con chorro de vinagre se puede limpiar el interior del horno y del microondas. Ambos electrodomésticos están expuestos a la comida, los olores y los microorganismos. Para desengrasarlos, solo hay que rociar vinagre y bicarbonato y dejar actuar hasta que todo se ablande.
- El vinagre es un repelente natural de plagas. Su aroma ácido e intenso espanta a las hormigas y cucarachas pequeñas que llegan a la cocina buscando alimento o refugio.
- Si colocas un vaso de vinagre de limpieza dentro de la heladera, los olores intensos se neutralizan.