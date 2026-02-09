Inicio Sociedad vinagre
El truco con vinagre para limpiar los pegotes y manchas del piso de la cocina

Tener los pisos de la cocina libres de manchas es una cuestión estética y de seguridad. Con un poco de vinagre, puedes mantenerlos impecables

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco con vinagre barato, casero y efectivo. 

Cuando se trata de procedimientos de limpieza seguros y naturales, es probable que el ingrediente estrella sea el vinagre. Todos tenemos en casa una botella de vinagre de vino que usamos para las ensaladas o para limpiar la pava eléctrica. Sin embargo, este producto ácido y agrio sirve para mucho más.

Vinagre blanco
Antes de usar vinagre en cualquier truco de la casa, es importante saber para qué sirve y para qué no; de esta manera no perdemos tiempo ni gastamos productos.

El vinagre es un líquido ácido que se elabora por fermentación natural y transformación de partículas de alcohol en ácido acético.

Pero el vinagre también se puede fabricar de manera industrial, comercial o artificial. La destilación es un proceso por el cual se extrae el ácido del vinagre clásico por medio de un sistema delicado y un proceso químico específico. Esto da como resultado un vinagre mucho más concentrado y con mayor acidez, ideal para limpiar.

Ambos tipos de vinagre sirven para limpiar, con mayor o menor intensidad. Sin embargo, el único apto para consumo y cocina es el fermentado de frutas. Hoy te comparto un pequeño truco para limpiar y eliminar los pegotes de comida que suelen quedar en el piso de la cocina cuando preparamos alguna receta.

Cómo limpiar con vinagre los pegotes del piso de la cocina: en pocos minutos

piso sucio
El vinagre limpia manchas, pegotes, restos de comida, orina de mascotas y neutraliza los malos olores.

Cuando cocinamos y cae algún pedazo de comida en el suelo, accidentalmente lo pisamos y queda un pegote que trasladamos por toda la casa con la zapatilla; lo mejor es recurrir al vinagre. Limpiar los pegotes del piso de la cocina es muy sencillo.

Solo basta con preparar una solución de agua y vinagre en partes iguales y rociar el pegote del piso. Deja que el vinagre actúe y refriega con una rejilla que tengas para limpiar pisos. Puedes tener a mano esta mezcla y usarla siempre que lo necesites, para mantener la cocina impecable.

¿Qué otras cosas de la cocina puedo limpiar con vinagre?

limpiar con vinagre
Un ingrediente de limpieza infaltable en tu cocina.

  • El vinagre de limpieza puede usarse en la cocina para mucho más que lavar los pisos. Con un poco de vinagre se puede mantener la vajilla, platos y recipientes de plástico libres de malos olores y manchas de comida.
  • También sirve para eliminar el moho y la mugre de los azulejos de la cocina, el techo y las paredes. Los hongos, si no se eliminan a tiempo, pueden ocasionar problemas de salud leves o moderados.
  • Con chorro de vinagre se puede limpiar el interior del horno y del microondas. Ambos electrodomésticos están expuestos a la comida, los olores y los microorganismos. Para desengrasarlos, solo hay que rociar vinagre y bicarbonato y dejar actuar hasta que todo se ablande.
  • El vinagre es un repelente natural de plagas. Su aroma ácido e intenso espanta a las hormigas y cucarachas pequeñas que llegan a la cocina buscando alimento o refugio.
  • Si colocas un vaso de vinagre de limpieza dentro de la heladera, los olores intensos se neutralizan.

