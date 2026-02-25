Colocar vinagre de manzana en las tuberías: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El de manzana, en particular, posee una acidez orgánica moderada (ácido acético) que resulta ideal para el cuidado de las tuberías de PVC y metal, ya que limpia sin comprometer la integridad de los materiales.

A diferencia de los aromatizantes que solo cubren el hedor, el ácido del vinagre reacciona con los compuestos alcalinos que generan el mal olor, eliminándolos de raíz.

vinagre de manzana El vinagre de manzana puede ser ideal para las tuberías de PVC y metal.

Aunque no sustituye a un desatascador profesional ante una obstrucción total, su uso regular ayuda a que los restos de comida y grasa no se adhieran con tanta fuerza a las tuberías.

Sus propiedades antimicrobianas naturales ayudan a reducir drásticamente la población de hongos y bacterias en las tuberías, que pueden convertirse en un problema a largo plazo.

Paso a paso: cómo aplicar el vinagre de manzana en las tuberías

Vierte media taza de bicarbonato de sodio directamente por el desagüe. Añade una taza de vinagre de manzana (notarás una reacción efervescente que ayuda a desprender la suciedad pegada). Deja reposar la mezcla por al menos 30 minutos sin abrir los grifos. Finaliza vertiendo un litro de agua muy caliente (casi hirviendo) para arrastrar todos los residuos disueltos.