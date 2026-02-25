Colocar vinagre de manzana en las tuberías: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Ante el mal olor que puede emanar de las cloacas de la cocina o del baño, un remedio casero ha ganado una popularidad imparable en redes sociales y foros de limpieza especializada: el uso de vinagre de manzana. Pero, ¿realmente funciona o es solo un mito?
El mantenimiento del hogar suele ser una tarea que muchos postergan hasta que aparece un problema visible, o mejor dicho, perceptible, como puede ser este muy común en las tuberías.
Por qué recomiendan colocar vinagre de manzana en las tuberías
A diferencia de los productos químicos industriales pesados, que pueden ser extremadamente corrosivos para la salud y el medio ambiente, el vinagre es un producto natural, económico y 100% biodegradable.
El de manzana, en particular, posee una acidez orgánica moderada (ácido acético) que resulta ideal para el cuidado de las tuberías de PVC y metal, ya que limpia sin comprometer la integridad de los materiales.
A diferencia de los aromatizantes que solo cubren el hedor, el ácido del vinagre reacciona con los compuestos alcalinos que generan el mal olor, eliminándolos de raíz.
Aunque no sustituye a un desatascador profesional ante una obstrucción total, su uso regular ayuda a que los restos de comida y grasa no se adhieran con tanta fuerza a las tuberías.
Sus propiedades antimicrobianas naturales ayudan a reducir drásticamente la población de hongos y bacterias en las tuberías, que pueden convertirse en un problema a largo plazo.
Paso a paso: cómo aplicar el vinagre de manzana en las tuberías
- Vierte media taza de bicarbonato de sodio directamente por el desagüe.
- Añade una taza de vinagre de manzana (notarás una reacción efervescente que ayuda a desprender la suciedad pegada).
- Deja reposar la mezcla por al menos 30 minutos sin abrir los grifos.
- Finaliza vertiendo un litro de agua muy caliente (casi hirviendo) para arrastrar todos los residuos disueltos.