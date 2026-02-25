Inicio Sociedad vinagre
Colocar vinagre de manzana en las tuberías: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El vinagre de manzana puede ser altamente efectivo para evitar distinttos problemas en casa. ¿Por qué aplicarlo en las tuberías?

Luciano Carluccio
Editado por Luciano Carluccio
El vinagre de manzana puede darte beneficios impensados. 

Ante el mal olor que puede emanar de las cloacas de la cocina o del baño, un remedio casero ha ganado una popularidad imparable en redes sociales y foros de limpieza especializada: el uso de vinagre de manzana. Pero, ¿realmente funciona o es solo un mito?

El mantenimiento del hogar suele ser una tarea que muchos postergan hasta que aparece un problema visible, o mejor dicho, perceptible, como puede ser este muy común en las tuberías.

Los problemas en las tuberías pueden ser solucionados con distintos elementos caseros.

Por qué recomiendan colocar vinagre de manzana en las tuberías

A diferencia de los productos químicos industriales pesados, que pueden ser extremadamente corrosivos para la salud y el medio ambiente, el vinagre es un producto natural, económico y 100% biodegradable.

El de manzana, en particular, posee una acidez orgánica moderada (ácido acético) que resulta ideal para el cuidado de las tuberías de PVC y metal, ya que limpia sin comprometer la integridad de los materiales.

A diferencia de los aromatizantes que solo cubren el hedor, el ácido del vinagre reacciona con los compuestos alcalinos que generan el mal olor, eliminándolos de raíz.

El vinagre de manzana puede ser ideal para las tuberías de PVC y metal.

Aunque no sustituye a un desatascador profesional ante una obstrucción total, su uso regular ayuda a que los restos de comida y grasa no se adhieran con tanta fuerza a las tuberías.

Sus propiedades antimicrobianas naturales ayudan a reducir drásticamente la población de hongos y bacterias en las tuberías, que pueden convertirse en un problema a largo plazo.

Paso a paso: cómo aplicar el vinagre de manzana en las tuberías

  1. Vierte media taza de bicarbonato de sodio directamente por el desagüe.
  2. Añade una taza de vinagre de manzana (notarás una reacción efervescente que ayuda a desprender la suciedad pegada).
  3. Deja reposar la mezcla por al menos 30 minutos sin abrir los grifos.
  4. Finaliza vertiendo un litro de agua muy caliente (casi hirviendo) para arrastrar todos los residuos disueltos.

