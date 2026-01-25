Cómo limpiar la cadena de la bicicleta y eliminar el exceso de grasa: con un truco casero

Muchas veces nos bajamos de la bicicleta y percibimos unas manchas negras y grasosas en la parte baja de las piernas. La cadena de la bicicleta suele estar llena de aceite o grasa negra que termina manchando todo a su paso.
Pero ojo, esta lubricación es necesaria para que la bici funcione, aunque esto no significa que tenga que estar sucia en exceso.
¿Cómo limpiar la cadena de la bicicleta sin arruinar su funcionamiento? La buena noticia es que, para todo problema de limpieza, existe un truco casero.
Un truco casero es una técnica o procedimiento artesanal que puede utilizarse para limpiar manchas difíciles, arreglar objetos rotos, reciclar y reutilizar materiales.
¿Por qué es importante limpiar la cadena de la bicicleta?
La cadena de la bicicleta es la parte encargada de articular los eslabones para engranar con los dientes de los piñones y los platos, y así permitir el avance y cambio de marchas. Es una parte fundamental, ya que actúa como enlace entre las piernas del ciclista, las ruedas y el movimiento.
Es importante limpiar y revisar la cadena de la bicicleta con cierta frecuencia para proteger el material, asegurar un buen cambio de marchas (en el caso de que sea una bicicleta con cambios), evitar ruidos molestos y mejorar el pedaleo.
La tierra, el polvo, los insectos y la propia grasa de la cadena generan una pasta abrasiva que desgasta los eslabones. Además, la mugre y la humedad pueden oxidar la cadena y deteriorarla, por eso es tan importante limpiar esta parte de la bicicleta.
Truco casero: cómo limpiar la cadena de la bicicleta
Para realizar este truco casero, vas a necesitar una esponja de platos nueva, desengrasante y un lubricante específico como WD-40.
- Retira el excedente de grasa y suciedad de la cadena de la bicicleta usando un poco de desengrasante. Puedes enjuagar con agua, pero siempre tiene que quedar bien seca.
- Coloca la esponja debajo de la cadena de la bicicleta, rodeándola como se ve en el video, y agrega el lubricante. Haz que la cadena gire.
- Para limpiar con mayor detalle y profundidad, puedes utilizar un cepillo de dientes y frotar los platos y piñones de la bicicleta.