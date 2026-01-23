Cómo limpiar los objetos de bronce sin rayarlos o dejar marcas

Materiales

1 cucharada de harina

1 cucharada de sal fina

1 cucharada de jabón líquido o detergente

6 cucharadas de vinagre de limpieza

El paso a paso es muy sencillo, solo tienes que mezclar todos los ingredientes en un recipiente y aplicarlo sobre los objetos de bronce que quieras limpiar. Déjalo actuar por unos 10 minutos. Te aconsejamos frotar esta mezcla usando un paño de microfibra o de algún material suave para que no dejes rayones o marcas.

Por otro lado, puedes usar aceite mineral, el cual es transparente, incoloro y está compuesto de alcanos. Se usa mayormente para lubricar bisagras, aunque también como conservante y protector de metales sensibles a la humedad y el agua como el litio y el bronce.

Objetos de bronce Algunos objetos de bronce pueden limpiarse con un paño de microfibra.

Si el objeto de bronce no tiene mucha suciedad y solo quieres dejarlo un poco más brillante, puedes frotarlo con un algodón humedecido en una solución de vinagre con algunas gotas de agua.

En caso de que quieras proteger a los objetos de bronce de la oxidación, lo mejor es emplear aceite de linaza o cera de abejas. Un buen pulido con este aceite protegerá tus objetos de bronce a largo plazo. Además, para que no se ensucien rápidamente, puedes almacenarlos en estantes de madera, ya que este material y sus derivados propician la corrosión de los metales.