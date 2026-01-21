Cómo lavar correctamente los repasadores y sin tener que usar el lavarropas

Repasador Los repasadores pueden lavarse con agua, jabón y un poco de jugo de limón.

Lo mejor de este truco es que limpia en profundidad, desinfecta y cuida los tejidos de los repasadores. Además, se utilizan productos fáciles de conseguir y económicos. Es ideal para repasadores de algodón o lino.

Paso 1. Llena una olla grande con agua. El agua debe cubrir todos los repasadores.

Paso 2. Añade una cucharada de jabón, como jabón rallado o un jabón ecológico sin químicos agresivos.

Paso 3. Exprime un limón y añade su jugo al agua, el cual se encargará de eliminar los malos olores, además de poseer propiedades desinfectantes naturales.

Paso 4. Para potenciar los aromas de esta limpieza , puedes agregar también la rayadura de la piel del limón. Además, sus aceites esenciales también ayudarán con su acción limpiadora.

Paso 5. Coloca la olla al fuego, lleva la mezcla a ebullición y, cuando empiece a hervir, introduce los repasadores uno a uno, ayudándote con unas pinzas para no quemarte con el agua caliente.

Paso 6. Deja hervir entre 10 y 15 minutos, tiempo más que suficiente para que la suciedad incrustada se despegue, desaparezcan los malos olores y los repasadores se desinfecten bien.

Paso 7. Retira los repasadores y escurre el agua sucia. El agua cambiará de color de toda la suciedad que se ha soltado.

Paso 8. Enjuaga los repasadores con agua solamente, para retirar los restos de jabón y productos.

Paso 9. Por último, cuelga los repasadores al aire libre para que se sequen bien. El sol potencia la desinfección y ayuda a que no queden olores.

Repasadores limpios Los repasadores deben lavarse todas las semanas.

Este truco es efectivo porque combina el calor del agua hirviendo, el cual desincrusta la suciedad, el jabón natural limpia sin dañar las fibras y el limón desinfecta y neutraliza los malos olores.

¿Cada cuánto tiempo hay que lavar los repasadores?

Básicamente, si usas tus repasadores de cocina con alimentos crudos como carne, pescado o vegetales, debes lavarlos o desinfectarlos todos los días. Para usos más generales, como limpiar superficies o pequeños derrames, es suficiente lavarlos cada 1–2 días o cuando huelan mal o estén sucias.