Los repasadores son elementos que usamos todos los días en la cocina, ya que los mismos son empleados para poder limpiar y secar no solo nuestras manos, sino también diversos objetos y elementos de la casa.
Cómo lavar correctamente los repasadores y sin tener que usar el lavarropas
Si los repasadores de la cocina están muy sucios, te enseñamos un paso a paso sencillo y rápido para dejarlos impecables
Sin embargo, con el correr de los usos, los repasadores se van ensuciando y pueden llegar a juntar mal olor si no los limpiamos correctamente y periódicamente. Es por ello que en la siguiente nota te enseñaremos a lavarlos sin tener que usar el lavarropas.
¿Cómo lavar los repasadores correctamente?
Los repasadores acumulan rápidamente restos de grasa, comida, moho y gérmenes. La forma más rápida, sencilla y efectiva para poder limpiarlos consiste en hervirlo con agua, jabón y jugo de limón.
Lo mejor de este truco es que limpia en profundidad, desinfecta y cuida los tejidos de los repasadores. Además, se utilizan productos fáciles de conseguir y económicos. Es ideal para repasadores de algodón o lino.
- Paso 1. Llena una olla grande con agua. El agua debe cubrir todos los repasadores.
- Paso 2. Añade una cucharada de jabón, como jabón rallado o un jabón ecológico sin químicos agresivos.
- Paso 3. Exprime un limón y añade su jugo al agua, el cual se encargará de eliminar los malos olores, además de poseer propiedades desinfectantes naturales.
- Paso 4. Para potenciar los aromas de esta limpieza, puedes agregar también la rayadura de la piel del limón. Además, sus aceites esenciales también ayudarán con su acción limpiadora.
- Paso 5. Coloca la olla al fuego, lleva la mezcla a ebullición y, cuando empiece a hervir, introduce los repasadores uno a uno, ayudándote con unas pinzas para no quemarte con el agua caliente.
- Paso 6. Deja hervir entre 10 y 15 minutos, tiempo más que suficiente para que la suciedad incrustada se despegue, desaparezcan los malos olores y los repasadores se desinfecten bien.
- Paso 7. Retira los repasadores y escurre el agua sucia. El agua cambiará de color de toda la suciedad que se ha soltado.
- Paso 8. Enjuaga los repasadores con agua solamente, para retirar los restos de jabón y productos.
- Paso 9. Por último, cuelga los repasadores al aire libre para que se sequen bien. El sol potencia la desinfección y ayuda a que no queden olores.
Este truco es efectivo porque combina el calor del agua hirviendo, el cual desincrusta la suciedad, el jabón natural limpia sin dañar las fibras y el limón desinfecta y neutraliza los malos olores.
¿Cada cuánto tiempo hay que lavar los repasadores?
Básicamente, si usas tus repasadores de cocina con alimentos crudos como carne, pescado o vegetales, debes lavarlos o desinfectarlos todos los días. Para usos más generales, como limpiar superficies o pequeños derrames, es suficiente lavarlos cada 1–2 días o cuando huelan mal o estén sucias.