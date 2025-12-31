Cómo limpiar los repasadores: el mejor método para sacarles las manchas de suciedad

Los repasadores que se usan en la casa se tiene que limpiar bastante seguido, ya que acumulan mucha suciedad con su uso en la cocina. Lo bueno es que hay una manera de limpiarlos que resulta ser muy eficaz y todo el mundo debería probarlo.
Es muy poco probable que los repasadores, siempre expuestos a todo lo que se usa en la cocina, no se ensucien.
Es normal que los repasadores queden manchados o sucios de comida. Por ejemplo, al tomar una fuente con alguna preparación del horno, el repasador se puede ensuciar tranquilamente.
El repasador también se va ensuciando de a poco, con todo tipo de tareas domésticas, como en el secado de los platos recién lavados, o incluso, al limpiar una mesada o una mesa.
Si hay que limpiar o blanquear un repasador lleno de suciedad, nada mejor que seguir los consejos que aporta el experimentado sitio en internet de cleanipedia en este artículo.
Cómo limpiar los repasadores de cocina
Los más experimentados recomiendan extender sobre una superficie los repasadores llenos de suciedad una vez que se usan, para evitar que la humedad forme microbios.
Si lo que se busca es limpiar a fondo un repasador, hay que seguir estos pasos:
- Sumergir en un balde con agua y apenas unas gotas de lavandina los repasadores.
- Tras 15 minutos, sacar los repasadores y enjuagar con mucha agua.
- Poner los repasadores al lavarropas y lavarlos con un ciclo de agua caliente.
- Colgar los repasadores afuera, si es posible al rayo del sol para que se sequen.
Para blanquear o quitar manchas profundas de los repasadores, se pueden usar estos métodos, que son muy eficaces:
- Usar bicarbonato de sodio y jabón: en una olla, usar 1 litro de agua caliente y unos 60 gramos de bicarbonato de sodio por cada repasador a blanquear. Dejar sumergidos los repasadores por 1 hora. Terminar de limpiar con un lavado estándar de lavarropas.
- Blanquear con jabón y aceite de girasol: en una olla poner a calentar agua, incorporar 2 cucharadas de aceite de girasol, 2 cucharadas de blanqueador seco y media cucharada de jabón líquido. Sumergir los repasadores a blanquear. Dejar un par de horas, para luego lavarlos en el lavarropas.
- Utilizar jabón y vinagre blanco: en el lavarropas, en la caja donde se coloca el jabón líquido, agregar media taza de vinagre blanco junto a un cuarto de taza de jabón. Lavar en un ciclo de agua fría y luego dejarlos secar al sol. Si las manchas persisten, colocar vinagre blanco sobre estas, dejar actuar un rato y luego lavar en el lavarropas nuevamente.