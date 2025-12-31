Cómo limpiar los repasadores: el mejor método para sacarles las manchas de suciedad

El repasador también se va ensuciando de a poco, con todo tipo de tareas domésticas, como en el secado de los platos recién lavados, o incluso, al limpiar una mesada o una mesa.

Si hay que limpiar o blanquear un repasador lleno de suciedad, nada mejor que seguir los consejos que aporta el experimentado sitio en internet de cleanipedia en este artículo.

Cómo limpiar los repasadores de cocina

Los más experimentados recomiendan extender sobre una superficie los repasadores llenos de suciedad una vez que se usan, para evitar que la humedad forme microbios.

Si lo que se busca es limpiar a fondo un repasador, hay que seguir estos pasos:

Sumergir en un balde con agua y apenas unas gotas de lavandina los repasadores .

. Tras 15 minutos, sacar los repasadores y enjuagar con mucha agua.

y enjuagar con mucha agua. Poner los repasadores al lavarropas y lavarlos con un ciclo de agua caliente.

al lavarropas y lavarlos con un ciclo de agua caliente. Colgar los repasadores afuera, si es posible al rayo del sol para que se sequen.

Para blanquear o quitar manchas profundas de los repasadores, se pueden usar estos métodos, que son muy eficaces: