Cómo usar vinagre para limpiar la línea marrón que se forma dentro de las tazas

vinagre Según la variedad, el vinagre se puede usar para trucos de cocina, limpieza y estética natural.

En aquel entonces no se entendía químicamente qué era ese líquido agrio que aparecía cuando el vino se fermentaba mal ni porque servía para tantas cosas. Hoy usamos vinagre sabiendo lo que es y cómo se fabrica.

De hecho, existen algunas variedades de vinagre muy distintas con marcadas diferencias. El vinagre clásico de alimentos que se realiza por fermento natural y el vinagre destilado de limpieza que se elabora al destilar ácido acético de manera concentrada y más pura.

¿Cómo puedo usar vinagre para limpiar las manchas marrones en la taza?

La taza donde desayunamos o merendamos todos los días se puede llenar de manchas marrones y líneas amarillas cuando no la lavamos correctamente o solo le damos una pequeña enjuagada. Estas manchas no son peligrosas, pero sí poco estéticas y un poco asquerosas.

Para limpiar tu taza favorita llena de marcas marrones, solo necesitas un poco de vinagre blanco de alimentos o vinagre blanco de limpiezas. El vinagre ablanda y remueve este tipo de manchas, lo cual facilita su limpieza y nos evita refregar sin sentido.

Embed - COMO QUITAR LAS MANCHAS DE CAFÉ Y TÉ DE LAS TAZAS

Para realizar este procedimiento, llena la mitad de la taza con agua hirviendo y la otra mitad con vinagre. Deja el vinagre dentro de la taza por al menos dos horas para que haga efecto.

Una vez transcurrido ese tiempo, retira el vinagre de la taza y refriega con un estropajo metálico. Para limpiar y eliminar los restos de té, café y vinagre, realiza un lavado final con detergente.

Un truco con vinagre: ¿por qué la taza se llena de manchas marrones?

Tanto el té como el café, son bebidas que consumimos a diario y que suelen dejar alguna que otra mancha en la taza o jarro que usamos.

manchas en la taza Las bebidas como el té, el café, el mate y el vino, contienen este tipo de componentes que manchan y tiñen.

Esto sucede porque contienen taninos, compuestos naturales que se pegan a las superficies porosas como la cerámica, y la tiñen de marrón. Tanto el té como el café, contienen polifenoles que dan pigmento y astringencia (aspereza) a la bebida.

Los taninos se adhieren a las gritas o poros del material de la taza, creando manchas marrones y persistentes, difíciles de limpiar.