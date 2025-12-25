Inicio Sociedad vinagre
Truco casero

Te explico por qué deberías frotar con vinagre y papel aluminio la parrilla del asado

Para mantener la parrilla del asado siempre limpia y sin restos de comida, solo hace falta un poco de vinagre y una lámina de papel aluminio

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Qué pasa cuando limpiamos la parrilla con vinagre y cómo hay que hacerlo. 

Qué pasa cuando limpiamos la parrilla con vinagre y cómo hay que hacerlo. 

Pocos productos son tan efectivos y útiles como el vinagre. Usando un chorro de vinagre tinto de alimentos o vinagre de limpieza, puedes remover toda la suciedad de la parrilla antes de cocinar tu próximo asado. Para este truco también vas a necesitar papel aluminio.

parrilla
Es importante limpiar la parrilla cuando est&aacute; tibia, pero nunca caliente.&nbsp;

Es importante limpiar la parrilla cuando está tibia, pero nunca caliente.

Paso a paso: cómo limpiar la parrilla con vinagre y papel aluminio

Teniendo en cuenta que el vinagre es un desengrasante natural, se puede usar para limpiar los restos de carne y grasa de la parrilla. El papel aluminio puede ayudarte a refregar y ablandar la mugre.

papel aluminio
Utiliza una bola de papel aluminio y un poco de vinagre.&nbsp;

Utiliza una bola de papel aluminio y un poco de vinagre.

El papel aluminio arrugado y compactado se transforma en una pelotita de metal muy útil para refregar. Para realizar este procedimiento, calienta un poco la parrilla y rocía vinagre.

Luego frota con fuerza las rejas de la parrilla con la bola de papel aluminio como si fuera una esponja. Pasa un trapo húmedo para finalizar el truco y retirar la mugre ablandada.

Si no tienes vinagre ni papel aluminio, puedes realizar el procedimiento con jugo de limón y un cepillo cualquiera o usar una pasta de bicarbonato de sodio y agua caliente. Es importante limpiar la parrilla completamente antes de volver a usarla.

¿Por qué el vinagre es tan bueno para limpiar?

El vinagre es uno de los productos naturales con más usos y posibilidades. Antes de saber por qué el vinagre es tan efectivo en el mundo de la limpieza, es importante conocer todas las variedades que existen.

El vinagre se clasifica teniendo en cuenta su fabricación, acidez y uso. Normalmente, tenemos en casa el clásico vinagre de alimentos, que puede ser de manzana, vino o arroz. Este es el único vinagre apto para consumo.

También existe una variedad de vinagre mucho más ácida y concentrada, que se obtiene por destilación de ácido acético, a diferencia del de alimentos que se elabora por fermentación natural. El vinagre destilado no se consume, tiene una acidez muy alta.

vinagre
Es un ingrediente natural, barato y con m&uacute;ltiples usos en el hogar.&nbsp;

Es un ingrediente natural, barato y con múltiples usos en el hogar.

¿Por qué es tan útil en el mundo de la limpieza? El vinagre es un ácido con propiedades de todo tipo. Logra disolver o corroer manchas de óxido, neutraliza malos olores, elimina los hongos y ablanda los sedimentos de sarro.

Además, el vinagre es un antimicrobiano natural que logra matar algunos tipos de bacterias comunes en el hogar, sobre todo en el baño y la cocina. Finalmente, este ingrediente posee propiedades desengrasantes ideales para limpiar la grasa de la cocina.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar