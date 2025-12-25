Te explico por qué deberías frotar con vinagre y papel aluminio la parrilla del asado

Luego frota con fuerza las rejas de la parrilla con la bola de papel aluminio como si fuera una esponja. Pasa un trapo húmedo para finalizar el truco y retirar la mugre ablandada.

Si no tienes vinagre ni papel aluminio, puedes realizar el procedimiento con jugo de limón y un cepillo cualquiera o usar una pasta de bicarbonato de sodio y agua caliente. Es importante limpiar la parrilla completamente antes de volver a usarla.

¿Por qué el vinagre es tan bueno para limpiar?

El vinagre es uno de los productos naturales con más usos y posibilidades. Antes de saber por qué el vinagre es tan efectivo en el mundo de la limpieza, es importante conocer todas las variedades que existen.

El vinagre se clasifica teniendo en cuenta su fabricación, acidez y uso. Normalmente, tenemos en casa el clásico vinagre de alimentos, que puede ser de manzana, vino o arroz. Este es el único vinagre apto para consumo.

También existe una variedad de vinagre mucho más ácida y concentrada, que se obtiene por destilación de ácido acético, a diferencia del de alimentos que se elabora por fermentación natural. El vinagre destilado no se consume, tiene una acidez muy alta.

vinagre Es un ingrediente natural, barato y con múltiples usos en el hogar.

¿Por qué es tan útil en el mundo de la limpieza? El vinagre es un ácido con propiedades de todo tipo. Logra disolver o corroer manchas de óxido, neutraliza malos olores, elimina los hongos y ablanda los sedimentos de sarro.

Además, el vinagre es un antimicrobiano natural que logra matar algunos tipos de bacterias comunes en el hogar, sobre todo en el baño y la cocina. Finalmente, este ingrediente posee propiedades desengrasantes ideales para limpiar la grasa de la cocina.