Te explico por qué deberías ponerle unas gotas de vinagre a las milanesas de carne

El vinagre es muy popular en la cocina y en el mundo de la limpieza. Este alimento tiene grandes beneficios para la salud y es el elemento perfecto de muchos trucos caseros.
Siempre en su justa medida, el vinagre puede brindar sabor a una receta, suavizar una carne, evitar que los huevos duros se rompan y mejorar la textura de muchos alimentos.
En esta ocasión te cuento por qué deberías ponerle unas gotas de vinagre a las milanesas de carne durante la preparación, cuáles son sus ventajas y para qué sirve.
Qué pasa si le pongo vinagre a las milanesas de carne
Dentro de sus muchos usos y beneficios, el vinagre de alimentos se suele utilizar para marinar carne. Cuando colocamos la carne para milanesas, ya cortada en una bandeja con una marinada y le ponemos unas gotas de vinagre por encima, podemos tiernizar la carne y obtener unas milanesas suaves y fáciles de cortar.
Paulina Cocina explica por qué la marinada de la carne es importante. Este paso en la preparación ayuda a que la carne tome sabor y se ablande.
Se debe realizar antes del rebozado con pan rallado. Como mínimo, hay que marinar la carne 1 hora en vinagre con otras especias e ingredientes y lo ideal es usar vinagre de vino tinto o blanco.
5 usos del vinagre en la cocina que seguro no conocías
El vinagre es un poderoso ácido antibacteriano, desengrasante, removedor y regulador de pH en los alimentos. Cuando se trata de comida, recuerda que siempre hay que usar vinagre fermentado de alimentos, el de limpieza sirve solo para limpiar.
- Con un poco de vinagre en el agua de cocción de las pastas o fideos, puedes evitar que la masa se pegue y las pastas se apelmacen.
- En la cocina y la gastronomía, el vinagre se suele utilizar para conservar alimentos vegetales, encurtidos. Normalmente, se preparan vegetales en vinagre, en frasco o escabeche para mantener los productos en buen estado por más tiempo y con un sabor intenso. También se puede usar vinagre en las conservas para regular la acidez y evitar el desarrollo de bacterias causantes de enfermedades alimentarias.
- El vinagre se puede usar también para reducir la sal de un alimento cuando te pasaste. Solo debes colocar unas gotas de vinagre hasta que el alimento deje de estar salado.
- Con un chorro de vinagre puedes mejorar la cocción de los huevos duros. El vinagre evita que los huevos se rompan, se pueden pelar más fácil tras la cocción y la clara se cocina de manera más uniforme.
- Finalmente, puedes utilizar vinagre en la cocina para limpiar muchas superficies. El vinagre es muy bueno para remover sarro, cal, ablandar la grasa, neutralizar los malos olores, destapar cañerías y lavar frutas.