Te explico por qué deberías ponerle unas gotas de vinagre a las milanesas de carne

Qué pasa si le pongo vinagre a las milanesas de carne

Dentro de sus muchos usos y beneficios, el vinagre de alimentos se suele utilizar para marinar carne. Cuando colocamos la carne para milanesas, ya cortada en una bandeja con una marinada y le ponemos unas gotas de vinagre por encima, podemos tiernizar la carne y obtener unas milanesas suaves y fáciles de cortar.

marinar carne El vinagre ablanda la carne de manera natural y la deja mucho más sabrosa.

Paulina Cocina explica por qué la marinada de la carne es importante. Este paso en la preparación ayuda a que la carne tome sabor y se ablande.

Se debe realizar antes del rebozado con pan rallado. Como mínimo, hay que marinar la carne 1 hora en vinagre con otras especias e ingredientes y lo ideal es usar vinagre de vino tinto o blanco.

5 usos del vinagre en la cocina que seguro no conocías

El vinagre es un poderoso ácido antibacteriano, desengrasante, removedor y regulador de pH en los alimentos. Cuando se trata de comida, recuerda que siempre hay que usar vinagre fermentado de alimentos, el de limpieza sirve solo para limpiar.

tipos de vinagre Es importante usar siempre vinagre apto para consumo al realizar este tipo de trucos de cocina.