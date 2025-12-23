Inicio Sociedad vinagre
Truco de cocina

Te explico por qué deberías ponerle unas gotas de vinagre a las milanesas de carne

El vinagre se puede usar para muchas recetas y platos en la cocina. Hoy te cuento qué pasa si preparas las milanesas con un poco de vinagre

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Qué significa el truco del vinagre en las milanesas de carne. 

Qué significa el truco del vinagre en las milanesas de carne. 

El vinagre es muy popular en la cocina y en el mundo de la limpieza. Este alimento tiene grandes beneficios para la salud y es el elemento perfecto de muchos trucos caseros.

Siempre en su justa medida, el vinagre puede brindar sabor a una receta, suavizar una carne, evitar que los huevos duros se rompan y mejorar la textura de muchos alimentos.

milanesas
Un procedimiento con vinagre para que las milanesas queden m&aacute;s ricas y tiernas.&nbsp;

Un procedimiento con vinagre para que las milanesas queden más ricas y tiernas.

En esta ocasión te cuento por qué deberías ponerle unas gotas de vinagre a las milanesas de carne durante la preparación, cuáles son sus ventajas y para qué sirve.

Qué pasa si le pongo vinagre a las milanesas de carne

Dentro de sus muchos usos y beneficios, el vinagre de alimentos se suele utilizar para marinar carne. Cuando colocamos la carne para milanesas, ya cortada en una bandeja con una marinada y le ponemos unas gotas de vinagre por encima, podemos tiernizar la carne y obtener unas milanesas suaves y fáciles de cortar.

marinar carne
El vinagre ablanda la carne de manera natural y la deja mucho m&aacute;s sabrosa.&nbsp;

El vinagre ablanda la carne de manera natural y la deja mucho más sabrosa.

Paulina Cocina explica por qué la marinada de la carne es importante. Este paso en la preparación ayuda a que la carne tome sabor y se ablande.

Se debe realizar antes del rebozado con pan rallado. Como mínimo, hay que marinar la carne 1 hora en vinagre con otras especias e ingredientes y lo ideal es usar vinagre de vino tinto o blanco.

5 usos del vinagre en la cocina que seguro no conocías

El vinagre es un poderoso ácido antibacteriano, desengrasante, removedor y regulador de pH en los alimentos. Cuando se trata de comida, recuerda que siempre hay que usar vinagre fermentado de alimentos, el de limpieza sirve solo para limpiar.

tipos de vinagre
Es importante usar siempre vinagre apto para consumo al realizar este tipo de trucos de cocina.&nbsp;

Es importante usar siempre vinagre apto para consumo al realizar este tipo de trucos de cocina.

  1. Con un poco de vinagre en el agua de cocción de las pastas o fideos, puedes evitar que la masa se pegue y las pastas se apelmacen.
  2. En la cocina y la gastronomía, el vinagre se suele utilizar para conservar alimentos vegetales, encurtidos. Normalmente, se preparan vegetales en vinagre, en frasco o escabeche para mantener los productos en buen estado por más tiempo y con un sabor intenso. También se puede usar vinagre en las conservas para regular la acidez y evitar el desarrollo de bacterias causantes de enfermedades alimentarias.
  3. El vinagre se puede usar también para reducir la sal de un alimento cuando te pasaste. Solo debes colocar unas gotas de vinagre hasta que el alimento deje de estar salado.
  4. Con un chorro de vinagre puedes mejorar la cocción de los huevos duros. El vinagre evita que los huevos se rompan, se pueden pelar más fácil tras la cocción y la clara se cocina de manera más uniforme.
  5. Finalmente, puedes utilizar vinagre en la cocina para limpiar muchas superficies. El vinagre es muy bueno para remover sarro, cal, ablandar la grasa, neutralizar los malos olores, destapar cañerías y lavar frutas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar