Cómo usar vinagre para limpiar los bordes del inodoro llenos de sarro y mugre

En el inodoro viven bacterias fecales y virus como el Estreptococo, E. coli, la Hepatitis, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), Salmonela, Shigella y Norovirus.

inodoro por dentro El inodoro es uno de los objetos de la casa con mayor número de virus, bacterias y gérmenes.

Hay tanta humedad y sustancias asquerosas dentro del baño, que en un simple descuido, como largar el agua del inodoro sin bañar la tapa, se pueden contaminar los objetos que lo rodean por salpicaduras.

Hoy te explico como usar vinagre destilado para limpiar los bordes de la taza del inodoro, una zona de difícil acceso.

Paso a paso: cómo usar vinagre para limpiar los bordes del inodoro

En esta zona del inodoro se junta muchísima mugre, sarro, restos de papel higiénico, restos de materia fecal, hongos y malos olores. No es por falta de higiene, es porque cuesta mucho introducir una rejilla ahí dentro para limpiar. Por eso, puedes diseñar un cepillo pequeño para llegar a las zonas complejas del inodoro.

Solo hay que buscar un cepillo de dientes nuevo que no utilices y con un cuchillo viejo y ayuda de calor, cortar la cabeza del cepillo, Con mucho cuidado calientas la parte cortada y la pegas en el cabo del cepillo pero con las cerdas mirando hacia arriba.

inodoro y vinagre Refriega bien los bordes del inodoro para eliminar el sarro y las manchas pegadas.

Una vez que tengas el cepillo de dientes armado, ya puedes realizar la limpieza con vinagre. En una botella con pico rociador coloca partes iguales de vinagre destilado y agua. Rocía los bordes internos de la taza del inodoro deja que el producto actúe. Con ayuda del cepillo y unos guantes en las manos, refriega la mugre del inodoro.

Repite el procedimiento para una limpieza más profunda y rocía agua sola para eliminar la mugre ablandada. Así de sencillo, con un poco de vinagre y un truco.