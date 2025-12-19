Por qué hay que remojar semillas en vinagre: ¿qué significa?

semilla en remojo Es importante leer bien las etiquetas de vinagre antes de usarlo para limpiar o realizar trucos.

Te explico por qué deberías remojar semillas en vinagre

¿Qué significa este truco de jardinería? Las semillas, antes de ser plantadas o colocadas en tierra para posteriormente desarrollarse, requieren de algunas condiciones de germinación.

Para acelerar el proceso de germinación y ablandar la cubierta exterior de las semillas, se puede usar un poco de vinagre. Algunas semillas tienen una capa gruesa que no permite el paso de agua y oxígeno, el vinagre diluido en agua debilita esa capa.