Por qué hay que remojar semillas en vinagre: ¿qué significa?

Existen muchos trucos de casa que pueden realizarse con vinagre. Este ingrediente es muy versátil, seguro y beneficioso. En esta ocasión, te cuento por qué deberías remojar semillas en vinagre antes de plantarlas, qué significa este truco y qué propiedades de jardinería tiene.
Te explico por qué deberías remojar semillas en vinagre
¿Qué significa este truco de jardinería? Las semillas, antes de ser plantadas o colocadas en tierra para posteriormente desarrollarse, requieren de algunas condiciones de germinación.
Para acelerar el proceso de germinación y ablandar la cubierta exterior de las semillas, se puede usar un poco de vinagre. Algunas semillas tienen una capa gruesa que no permite el paso de agua y oxígeno, el vinagre diluido en agua debilita esa capa.
Además, el vinagre actúa como desinfectante natural de las semillas, elimina la suciedad, los hongos y las esporas de bacterias que podrían desarrollarse en condiciones de humedad.
Para realizar este procedimiento de jardinería, coloca en un vaso agua fría, las semillas que deseas sembrar y un chorrito de vinagre de vino o manzana. Deja las semillas en remojo unos 15 minutos y luego colócalas en la tierra o germinador.
5 usos sorprendentes del vinagre en la jardinería
- El vinagre puede usarse para controlar el moho en las plantas. El ácido acético es excelente para evitar la aparición de hongos en las especies del jardín. Para este truco de jardinería hay que colocar dos cucharadas de vinagre en un litro de agua y rociar las plantas.
- Con un poco de vinagre se puede regular y equilibrar el pH de la tierra de las plantas. La acidez de la tierra influye directamente en la salud de las especies verdes. Si colocamos vinagre en la maceta, podemos equilibrar el pH.
- El vinagre es muy bueno para limpiar las macetas el jardín. Muchas veces y por el riego constante, las macetas se llenan de sarro blanco. Esos depósitos de minerales pueden afectar a las especies. Con un truco de jardinería, un poco de vinagre y un paño puedes limpiar el sarro.
- Cuando ponemos un jarrón o florero con flores frescas en el interior de la casa, probablemente las flores duren poco y se empiecen a marchitar. Si ponemos dos cucharadas de vinagre en el agua del florero, podemos alargar la vida de las flores.
- El vinagre también puede espantar algunas plagas e insectos, como hormigas. Además, es un excelente y seguro ingrediente para evitar que las mascotas se acerquen a las plantas.