Por qué hay que mezclar vinagre y yerba mate: ¿qué significa?

El vinagre es un ingrediente multiuso que todos tenemos en la alacena del hogar. Ya sea de manzana, vino, arroz o limpieza, el vinagre posee grandes propiedades ácidas, desinfectantes, desengrasantes y antibacterianas. Sin embargo, el vinagre no se usa únicamente para limpiar o cocina, también sirve para algunos trucos de reutilización o reciclaje.
La yerba mate es uno de esos ingredientes que, al mezclarse con vinagre y otros productos, se transforma en un nuevo objeto para la casa, muy necesario y amigable con el medio ambiente.
Normalmente, consumimos y desechamos alrededor de 6 kilogramos de yerba mate al año por persona, desperdicio que puede aprovecharse en otras cosas.
Hoy te cuento por qué deberías mezclar yerba mate con vinagre, qué significa esta fusión y para qué se utiliza esta mezcla tan llamativa. Continúa leyendo para descubrirlo.
La yerba mate es una planta que se utiliza para preparar el mate, una bebida tradicional y muy consumida en Sudamérica. La yerba mate se cultiva en Misiones, se seca, corta, muele y procesa hasta obtener la infusión.
¿Qué pasa si mezclamos yerba mate y vinagre?
Este truco tiene un significado y uso muy interesante. Expertos en jardinería recomiendan guardar los restos de yerba vieja y combinarlos con vinagre para fabricar macetas biodegradables.
Las macetas biodegradables son recipientes ecológicos que se fabrican a partir de materiales naturales, como fibras de madera, restos de hojas, turba o yute. Este tipo de macetas se colocan en la tierra y se descomponen con el tiempo, proporcionando nutrientes al suelo.
Las macetas biodegradables se pueden fabricar con vinagre y yerba mate. Al mezclar vinagre, yerba húmeda, harina y yerba seca, vas a formar una masa modelable.
Para preparar este engrudo, hay que colocar agua caliente en un recipiente, añadir la harina poco a poco hasta formar una pasta y luego agregar la yerba mate. Agregas un chorrito de vinagre y das forma a la macera con ayuda de un vaso y con tus manos.
Las macetas de yerba mate y vinagre se tienen que secar al sol y al aire libre. Así de fácil, puedes crear y rellenar tus macetas biodegradables en casa, reutilizar restos de yerba mate y contribuir al cuidado del planeta.
¿Qué otras cosas puedo hacer con vinagre y yerba mate usada?
- Con yerba mate y un poco de vinagre puedes fabricar un fungicida para combatir los hongos de las plantas.
- Una mezcla de vinagre y yerba te puede servir para limpiar los vidrios y ventanas.
- La yerba mate seca se puede usar para absorber humedad y malos olores en los zapatos, el vinagre también sirve para neutralizar estos olores.