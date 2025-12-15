Remojar el cepillo de dientes en vinagre: ¿qué significa y cuáles son sus beneficios?

cepillos de dientes Lo mejor es desinfectar los cepillos de dientes cada cierto tiempo, mantenerlos limpios y libres de humedad.

Por qué hay que remojar el cepillo de dientes en vinagre: ¿qué significa?

El cepillo de dientes es uno de los elementos de uso cotidiano que más expuesto está a los virus, bacterias y hongos del baño. Teniendo en cuenta que es un objeto en constante contacto con la humedad, los restos de alimentos de la boca y los organismos presentes en el baño, se convierte en un caldo de cultivo, para pequeños microbios.

De acuerdo con National Geographic, un cepillo de dientes puede contener patógenos de todo tipo, sobre todo bacterias perjudiciales para la salud bucal. Un simple movimiento, como bajar la tapa del inodoro cuando no lo usas, puede reducir los patógenos.