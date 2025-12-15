Remojar el cepillo de dientes en vinagre: ¿qué significa y cuáles son sus beneficios?

El vinagre no sirve solo para sacar el sarro de las canillas o lavar los pisos. Hoy te cuento por qué deberías sumergir el cepillo de dientes en vinagre y qué significa este truco tan interesante.
Por qué hay que remojar el cepillo de dientes en vinagre: ¿qué significa?
El cepillo de dientes es uno de los elementos de uso cotidiano que más expuesto está a los virus, bacterias y hongos del baño. Teniendo en cuenta que es un objeto en constante contacto con la humedad, los restos de alimentos de la boca y los organismos presentes en el baño, se convierte en un caldo de cultivo, para pequeños microbios.
De acuerdo con National Geographic, un cepillo de dientes puede contener patógenos de todo tipo, sobre todo bacterias perjudiciales para la salud bucal. Un simple movimiento, como bajar la tapa del inodoro cuando no lo usas, puede reducir los patógenos.
Además, lo ideal y recomendable es cambiar el cepillo cada 3 o 4 meses, aunque esto depende del estado del cepillo, las cerdas y la funcionalidad. A veces están tan gastados que ya no limpian bien.
Realiza una limpieza profunda con vinagre cada cierto tiempo para mantener el cepillo libre de microorganismos.
¿Qué significa el truco del vinagre y el cepillo de dientes? El vinagre es un desinfectante natural y seguro. Especialistas en salud dental recomiendan dejar el cepillo en vinagre blanco, sobre todo las cerdas, durante toda una noche una vez por semana.
¿Qué otras cosas puedo limpiar y desinfectar con vinagre?
- El vinagre destilado se puede usar para desinfectar el baño, la cocina o los pisos de la casa.
- Con un poco de vinagre se puede ablandar y remover el sarro acumulado en las griferías.
- El vinagre de alimentos se puede usar para leudar masas, cocinar y ablandar carnes; y para mejorar la cocción del arroz o los huevos cocidos.
- El vinagre es muy bueno para limpiar espejos y vidrios, de la casa o el auto.
- Con un chorro de vinagre se pueden espantar algunas plagas del jardín y del hogar, como hormigas, pulgas y hongos.
- El vinagre es un excelente desengrasante. Con una pasta de vinagre y bicarbonato de sodio se puede ablandar la grasa y los restos de comida de las fuentes del horno o la sartén.
- Este ingrediente se puede utilizar en ciertas prendas de ropa como blanqueador y desodorizante. Puedes lavar la ropa con una mezcla de agua y vinagre para eliminar la mugre de las medias blancas o las manchas de transpiración de las axilas.
- Finalmente, puedes usar vinagre para neutralizar los olores de la heladera. Simplemente, hay que poner un vaso con vinagre blando dentro del electrodoméstico y dejarlo por un tiempo hasta que pierda su efecto.