Inicio Sociedad vinagre
Presta atención

¿Es cierto que el vinagre de manzana puede aliviar las quemaduras de sol?

El vinagre es un alimento natural, ácido y de aroma intenso que puede utilizarse para muchos trucos y procedimientos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cuida tu piel de las quemaduras solares durante el verano y todo el año. 

Cuida tu piel de las quemaduras solares durante el verano y todo el año. 

El vinagre es un ingrediente fermentado y agrio que todos tenemos en la alacena de casa. El vinagre que puede utilizar para condimentar ensaladas, mejorar el sabor de algunos alimentos, limpiar algunas superficies de la casa y realizar algunos procedimientos de cosmética para la piel.

Pero ojo, no puedes usar cualquier vinagre para cualquier cosa. Normalmente, el vinagre de alimentos se usa con fines culinarios, ya que es el único apto para consumo. El vinagre de limpieza destilado solo se puede usar para desinfectar superficies y nunca hay que colocarlo en la piel o como parte de una receta.

quemadura de sol
Durante los meses de m&aacute;s calor es importante proteger la piel de quemaduras.&nbsp;

Durante los meses de más calor es importante proteger la piel de quemaduras.

Existe una vieja creencia de que el vinagre de manzana se puede colocar en la piel para aliviar las quemaduras de sol. Esta técnica tiene un trasfondo y explicación científica.

Las quemaduras de sol se producen como respuesta inflamatoria de la piel por exceso de rayos UV. Una quemadura genera enrojecimiento, dolor, calor, ampollas en la piel y descamación.

Las quemaduras de sol son peligrosas para la piel y pueden llevar a daños permanentes si se producen de forma repetida y grave. Existen algunos productos naturales para aliviar el dolor y ardor, así como geles refrescantes.

¿Se puede usar vinagre de manzana para aliviar las quemaduras de sol en la piel?

Estudios e investigaciones de expertos en salud explican cómo funciona y si realmente funciona el vinagre de manzana para aliviar quemaduras de sol en la piel.

Aunque la mejor forma de aliviar el dolor de las quemaduras es evitarlas y no exponernos al sol, existen algunas soluciones naturales para revertirlas y mejorarlas. El vinagre de manzana es una de esas opciones.

Expertos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, explican que el vinagre de manzana si funciona para la irritación cutánea, siempre y cuando no se use puro.

manzana, vinagre
El vinagre de manzana se obtiene por fermentaci&oacute;n natural de c&aacute;scaras de la fruta.&nbsp;

El vinagre de manzana se obtiene por fermentación natural de cáscaras de la fruta.

El vinagre siempre se tiene que diluir, colocando una cucharada en un litro de agua. Luego se puede aplicar una compresa sobre la quemadura con la mezcla de vinagre y agua. Al ser un ingrediente antiinflamatorio, ayuda a reducir la hinchazón y enrojecimiento de la piel.

Otros ingredientes buenos y seguros para aliviar las quemaduras de sol son el yogur, la leche y sobre todo el aloe vera. Consulta siempre a un dermatólogo, sobre todo si se trata de quemaduras muy severas.

Cómo evitar quemaduras sol en la piel

protector solar
Utiliza protector solar con factor alto, ropa clara e hidr&aacute;tate.&nbsp;

Utiliza protector solar con factor alto, ropa clara e hidrátate.

  • Utiliza siempre protector solar con factor de protección alto y a toda hora.
  • Evita la ropa muy oscura, utiliza lentes de sol y gorra.
  • No te olvides de hidratarte bien y tomar suficiente agua durante el día.
  • Ten mucho cuidado con las camas de bronceado y los aceites bronceadores sin factor de protección.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar