¿Es cierto que el vinagre de manzana puede aliviar las quemaduras de sol?

Las quemaduras de sol se producen como respuesta inflamatoria de la piel por exceso de rayos UV. Una quemadura genera enrojecimiento, dolor, calor, ampollas en la piel y descamación.

Las quemaduras de sol son peligrosas para la piel y pueden llevar a daños permanentes si se producen de forma repetida y grave. Existen algunos productos naturales para aliviar el dolor y ardor, así como geles refrescantes.

¿Se puede usar vinagre de manzana para aliviar las quemaduras de sol en la piel?

Estudios e investigaciones de expertos en salud explican cómo funciona y si realmente funciona el vinagre de manzana para aliviar quemaduras de sol en la piel.

Aunque la mejor forma de aliviar el dolor de las quemaduras es evitarlas y no exponernos al sol, existen algunas soluciones naturales para revertirlas y mejorarlas. El vinagre de manzana es una de esas opciones.

Expertos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, explican que el vinagre de manzana si funciona para la irritación cutánea, siempre y cuando no se use puro.

manzana, vinagre El vinagre de manzana se obtiene por fermentación natural de cáscaras de la fruta.

El vinagre siempre se tiene que diluir, colocando una cucharada en un litro de agua. Luego se puede aplicar una compresa sobre la quemadura con la mezcla de vinagre y agua. Al ser un ingrediente antiinflamatorio, ayuda a reducir la hinchazón y enrojecimiento de la piel.

Otros ingredientes buenos y seguros para aliviar las quemaduras de sol son el yogur, la leche y sobre todo el aloe vera. Consulta siempre a un dermatólogo, sobre todo si se trata de quemaduras muy severas.

Cómo evitar quemaduras sol en la piel

protector solar Utiliza protector solar con factor alto, ropa clara e hidrátate.