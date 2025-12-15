Colocar pimienta negra en las tuberías: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El fuerte olor y el picor de la pimienta negra irritan las antenas y los sensores olfativos de hormigas y cucarachas, creando una barrera natural que las disuade de entrar en tu hogar por los desagües.

Las partículas finas de la pimienta negra pueden ayudar a "limpiar" las paredes internas de las tuberías al arrastrar pequeños residuos acumulados, y sus propiedades antimicrobianas contribuyen a controlar bacterias.

desague 3.jpg La pimienta negra puede eliminar el mal olor de tu desagüe.

En este mismo sentido, este truco casero también puede servir para ayudar a eliminar los olores desagradables que provienen de las tuberías.

Ya lo sabes, si estás buscando un truco casero para solucionar alguno de los problemas anteriormente mencionados, será mejor que recurras al uso de la pimienta negra.

Cómo realizar este truco casero

Para utilizar la pimienta negra y cumplir con alguna de estas finalidades, simplemente coloca una cucharadita de pimienta negra molida, deja actuar unos minutos y luego vierte agua caliente para que arrastre los residuos y libere su aroma, repitiendo semanalmente.

Si los malos olores persisten, considera instalar válvulas de admisión de aire en tus tuberías o una ventilación adecuada, o utiliza bicarbonato y vinagre como un remedio más potente.

Pero, en el caso de que este truco casero no te funcione para nada, deberás considerar el uso de los diferentes productos químicos o de los servicios para solucionar este problema.