Los beneficios de la pechuga, rica, nutritiva y sana

La pechuga es una de las más saludables por su bajo aporte calórico en comparación con las de otros animales, aunque esto varía según la parte del ave y la forma de cocinarla. Una ración de 100 gramos puede presentar entre 110 y 215 calorías. Destaca por tratarse de una buena fuente de proteínas y ácidos grasos monoinsaturados.

Su principal aporte de nutrientes es proteico, ya que es una buena fuente de aminoácidos esenciales, aquellos que nuestro organismo no sintetiza y que deben consumirse con la dieta.

La pechuga de pollo es una de las carnes más apreciadas por muchos motivos diferentes. Es una carne saludable, fácil de digerir, versátil en cuanto a los platos que podemos preparar con ella y, además, barata.

A diferencia de las carnes rojas, como el cerdo o la ternera, de consumo más ocasional, los nutricionistas aconsejan comer hasta un máximo de tres veces por semana las carnes blancas o magras.

Por tanto, resulta ideal experimentar con ellas y aprovechar todas las oportunidades que ofrecen. La carne de pollo es, además de su versatilidad y de sus propiedades nutricionales, una de las preferidas de los más pequeños.

La característica más relevante de la pechuga es su bajo contenido en grasa total y en grasa saturada. Ello la convierte en una comida aliada para mantener niveles de colesterol adecuados, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y favorecer una digestión más ligera. Al tener menos carga lipídica, también es una excelente opción para dietas hipocalóricas.

La pechuga está constituida en su mayor parte por fibras musculares, siendo, por tanto, una de las fuentes proteicas de mejor biodisponibilidad.

Su perfil proteico es ideal también en etapas, de crecimiento, embarazo o lactancia.

La pechuga depollo es las más recomendadas por su riqueza en proteínas y por su bajo contenido en grasas (sobre todo en porciones como la pechuga de pollo sin piel).