Mezclar café con pimienta negra: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son el café y la pimienta negra, ya que puede ser una combinación con grandes beneficios que puede usarse desde casa.
En concreto, la mezcla entre la pimienta negra y el café puede ser utilizada con grandes beneficios para la salud, siempre en forma de infusión.
Por qué se recomienda mezclar café con pimienta negra
Mezclar café con pimienta negra puede ofrecer beneficios como mejorar la digestión, potenciar la absorción de nutrientes y aportar propiedades antioxidantes. Por otro lado, puede enriquecer el sabor de la bebida original, contribuyéndolo a la salud mental al hacerlo más estimulante.
Se ha asociado al café con una mejora en la memoria, la concentración y la salud mental en general, especialmente cuando se combina con otras especias como la canela y la cúrcuma.
La pimienta negra estimula la producción de ácido clorhídrico, lo que ayuda a digerir mejor los alimentos y puede reducir la hinchazón. Además de estos, otros beneficios pueden ser los siguientes:
- Potencia la absorción de nutrientes: la piperina de la pimienta negra aumenta la biodisponibilidad de otros nutrientes, como la curcumina de la cúrcuma, haciendo que sea más fácil para el cuerpo absorberlos.
- Acelera el metabolismo: contribuye a acelerar el metabolismo y puede ser una ayuda para quienes buscan perder peso.
- Propiedades antioxidantes: contiene piperina, un compuesto con propiedades antioxidantes que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres.
- Apoya el sistema inmunológico: sus compuestos pueden estimular la producción de glóbulos blancos, que son esenciales para defender al organismo contra infecciones.
- Mejora la sensibilidad a la insulina: puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre.
Cómo realizar esta mezcla para obtener beneficios
- Prepara tu café: haz una taza de café a tu gusto (filtrado, espresso, etc.).
- Añade la pimienta: agrega una pizca de pimienta negra recién molida. La cantidad es a tu gusto, pero empezar con poco es recomendable.
- Incorpora otras especias (opcional): para potenciar los beneficios, puedes añadir una pizca de cúrcuma, canela o jengibre en polvo.
- Mezcla bien: revuelve todos los ingredientes para que se combinen.
- Disfruta: bebe tu café con pimienta. Notarás un sabor único y los beneficios de las especias.