Otra vez rompieron una vidriera y robaron en un café ubicado en la zona de Tribunales

El robo ocurrió minutos antes de las 3 en la sucursal de café Bastante -ex Bonito- ubicada en calle España y Pedro Molina. La misma que había sido atacada por ladrones el 20 de octubre pasado.

robo café bastante 2 La Policía intervino en el robo en el café. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

En este caso, un ladrón rompió la vidriera, logró ingresar al lugar y en cuestión de segundos se llevó un maletín con aproximadamente $20.000. La alarma del lugar sonó y se notificó a la Policía, pero el accionar no fue lo suficientemente rápido para atrapar al autor del robo.