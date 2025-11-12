Tal cual como ocurrió hace menos de un mes, un café ubicado en pleno centro fue el objetivo de un ladrón solitario. El robo ocurrió en las primeras horas de este miércoles en el comercio ubicado en la zona de Tribunales y el malviviente se llevó dinero en efectivo de la recaudación.
Otra vez rompieron una vidriera y robaron en un café ubicado en la zona de Tribunales
Un ladrón atacó una sucursal de una reconocida cafetería ubicada en pleno centro y se robó la caja con parte de la recaudación
El robo ocurrió minutos antes de las 3 en la sucursal de café Bastante -ex Bonito- ubicada en calle España y Pedro Molina. La misma que había sido atacada por ladrones el 20 de octubre pasado.
En este caso, un ladrón rompió la vidriera, logró ingresar al lugar y en cuestión de segundos se llevó un maletín con aproximadamente $20.000. La alarma del lugar sonó y se notificó a la Policía, pero el accionar no fue lo suficientemente rápido para atrapar al autor del robo.
Los investigadores del robo ahora cuentan con las imágenes de las cámaras de seguridad interna del café para identificar al sospechoso. También se encontró una mancha de sangre que posiblemente sea del delincuente al ingresar por el boquete de vidrio.