¿Qué pasa si le pongo un chorro de vinagre al agua de cocción de la pasta?

Por qué hay que cocinar la pasta con un chorro de vinagre

¿Qué significa este truco? El vinagre de alimentos es el único que se puede usar para cocinar y para consumo. Siempre que realices cualquier procedimiento de este tipo, utiliza vinagre de manzana, de vino o de arroz, nunca el de limpieza.

Cuando colocamos vinagre en el agua de cocción de la pasta, evitamos que los fideos, ravioles o ñoquis se peguen al cocinarse, se apelmacen o vuelvan una bola de masa. Simplemente, debes colocar un chorrito de vinagre en el agua mientras hierve, antes de colocar la pasta.

fideos y vinagre Coloca un chorro de vinagre para evitar que la pasta se pegue.

El vinagre no altera el sabor de la pasta, no la arruina ni deja ácida; solo mejora la cocción y mantiene la forma de la pasta dentro del agua. Ya sabes qué significa este truco de cocina, solo debes aplicarlo en tus próximas comidas de domingo.

5 usos sorprendentes del vinagre en la cocina

El vinagre es muy popular en la cocina y en el mundo de la limpieza. Este alimento tiene grandes beneficios para la salud y es el elemento perfecto de muchos trucos caseros. El vinagre es un poderoso ácido antibacteriano, desengrasante, removedor y regulador de pH en los alimentos.

vinagre El vinagre tiene muchos beneficios y propiedades para la salud.