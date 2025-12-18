¿Qué pasa si le pongo un chorro de vinagre al agua de cocción de la pasta?

El vinagre se puede usar para cocinar, limpiar y desinfectar. Hoy te cuento por qué deberías poner vinagre en el agua de cocción de la pasta y qué significa este truco.
La pasta es uno de los alimentos más antiguos y populares del mundo. Este manjar, en sus diferentes formas, rellenos y preparaciones, nació hace muchos años. Aunque no lo creas, es originaria de China y Grecia, sitios que disputan su nacimiento.
Sin embargo, la pasta se popularizó y alcanzó fama mundial gracias a los italianos y sus miles de formas de prepararla. La influencia árabe en Sicilia dieron origen a la pasta seca italiana.
Por qué hay que cocinar la pasta con un chorro de vinagre
¿Qué significa este truco? El vinagre de alimentos es el único que se puede usar para cocinar y para consumo. Siempre que realices cualquier procedimiento de este tipo, utiliza vinagre de manzana, de vino o de arroz, nunca el de limpieza.
Cuando colocamos vinagre en el agua de cocción de la pasta, evitamos que los fideos, ravioles o ñoquis se peguen al cocinarse, se apelmacen o vuelvan una bola de masa. Simplemente, debes colocar un chorrito de vinagre en el agua mientras hierve, antes de colocar la pasta.
El vinagre no altera el sabor de la pasta, no la arruina ni deja ácida; solo mejora la cocción y mantiene la forma de la pasta dentro del agua. Ya sabes qué significa este truco de cocina, solo debes aplicarlo en tus próximas comidas de domingo.
5 usos sorprendentes del vinagre en la cocina
El vinagre es muy popular en la cocina y en el mundo de la limpieza. Este alimento tiene grandes beneficios para la salud y es el elemento perfecto de muchos trucos caseros. El vinagre es un poderoso ácido antibacteriano, desengrasante, removedor y regulador de pH en los alimentos.
- En la cocina y la gastronomía, el vinagre se suele utilizar para conservar alimentos vegetales, encurtidos. Normalmente, se preparan vegetales en vinagre, en frasco o escabeche para mantener los productos en buen estado por más tiempo y con un sabor intenso. También se puede usar vinagre en las conservas para regular la acidez y evitar el desarrollo de bacterias causantes de enfermedades alimentarias.
- El vinagre se puede usar también para reducir la sal de un alimento cuando te pasaste. Solo debes colocar unas gotas de vinagre hasta que el alimento deje de estar salado.
- Con un chorro de vinagre puedes mejorar la cocción de los huevos duros. El vinagre evita que los huevos se rompan, se pueden pelar más fácil tras la cocción y la clara se cocina de manera más uniforme.
- El vinagre es muy bueno para marinar o adobar carnes rojas. También sirve para cocinar carnes blancas y ablandar las fibras.
- Finalmente, puedes utilizar vinagre en la cocina para limpiar muchas superficies. El vinagre es muy bueno para remover sarro, cal, ablandar la grasa, neutralizar los malos olores, destapar cañerías y lavar frutas.