Cuál es la forma correcta de usar vinagre para lavar el termo del mate

Cómo limpiar el termo del mate usando vinagre: paso a paso
El sarro es una sustancia blanca y rasposa que suele aparecer en los metales y cerámicas que están en contacto constante con el agua. El sarro se produce cuando quedan sedimentos de los minerales presentes en el agua. Si no se limpia, puede generar obstrucciones, sabores feos y disgustos.
El termo del mate es uno de los objetos que más sarro junta, sobre todo cuando lo dejamos con agua caliente por horas o hasta el día siguiente. Con un truco y un poco de vinagre puedes dejar el termo del mate como nuevo y libre de sarro.
- Para comenzar con el truco, en una compotera coloca 100 ml de vinagre blanco y una taza de agua caliente.
- Coloca la mezcla de vinagre y agua en el termo del mate. Cierra el termo y agita.
- Deja que el vinagre actúe por 15 minutos.
- Retira el vinagre del termo del mate y enjuaga con agua para retirar los restos de sarro y vinagre.
Un truco con vinagre y algo más: curiosidades sobre el mate
El mate es una bebida cargada de historia y cultura presente en cada recuerdo y momento argentino. El mate nació con los guaraníes, quienes utilizaban la yerba mate como bebida, objeto de culto y moneda de cambio. Para este pueblo, la yerba mate no era una simple planta, sino un regalo de los dioses.
Años más tarde, los conquistadores difundieron el consumo y beneficio del mate al resto del continente, al igual que los Jesuitas se encargaron de llevar el cultivo a las tierras por medio de sus misiones.
En la actualidad, el mate es una bebida natural ampliamente consumida en Latinoamérica, particularmente en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Los argentinos consumimos en promedio 6 kilos de yerba mate al año por persona.
Tanta es la importancia del mate y la yerba que cada 30 de noviembre se festeja el Día Nacional del Mate en honor al nacimiento del caudillo guaraní Andrés Guacurari y Artigas.
Cuando tomamos mate, no solo hay que evocar su historia e importancia cultural, es importante tomarlo con conciencia e higiene. Así como lavamos el termo, puedes usar un poco de vinagre para desinfectar el mate y evitar la formación de hongos en el interior.