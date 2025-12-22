Cuál es la forma correcta de usar vinagre para lavar el termo del mate

Para comenzar con el truco, en una compotera coloca 100 ml de vinagre blanco y una taza de agua caliente. Coloca la mezcla de vinagre y agua en el termo del mate. Cierra el termo y agita. Deja que el vinagre actúe por 15 minutos. Retira el vinagre del termo del mate y enjuaga con agua para retirar los restos de sarro y vinagre.

Un truco con vinagre y algo más: curiosidades sobre el mate

El mate es una bebida cargada de historia y cultura presente en cada recuerdo y momento argentino. El mate nació con los guaraníes, quienes utilizaban la yerba mate como bebida, objeto de culto y moneda de cambio. Para este pueblo, la yerba mate no era una simple planta, sino un regalo de los dioses.

Años más tarde, los conquistadores difundieron el consumo y beneficio del mate al resto del continente, al igual que los Jesuitas se encargaron de llevar el cultivo a las tierras por medio de sus misiones.

mate El mate es una bebida que une, acompaña y representa a toda una cultura.

En la actualidad, el mate es una bebida natural ampliamente consumida en Latinoamérica, particularmente en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Los argentinos consumimos en promedio 6 kilos de yerba mate al año por persona.

Tanta es la importancia del mate y la yerba que cada 30 de noviembre se festeja el Día Nacional del Mate en honor al nacimiento del caudillo guaraní Andrés Guacurari y Artigas.

Cuando tomamos mate, no solo hay que evocar su historia e importancia cultural, es importante tomarlo con conciencia e higiene. Así como lavamos el termo, puedes usar un poco de vinagre para desinfectar el mate y evitar la formación de hongos en el interior.