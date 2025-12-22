Inicio Sociedad Alerta
Tormentas severas ponen en alerta a tres provincias: esperan lluvias de hasta 150 mm

Estas son las provincias que se encuentran en alerta amarilla y naranja por la llegada de fuertes tormentas

Luciana Biondo Torres
Evitá salir durante un alerta.
Muchas provincias se verán afectadas por fuertes tormentas a lo largo de estas semanas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a una gran cantidad de provincias. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte del fenómeno.

Alerta por tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Chaco, Santa Fe y Corrientes.

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Estas son las provincias en alerta naranja.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas

Tom&aacute; las medidas necesarias.

  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

