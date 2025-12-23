Sube y baja: los precios de frutas y verduras desde las Fiestas de 2024 a esta Navidad

ensalada de frutas en navidad Una posible ensalada de frutas para Navidad.

La conclusión: mientras de una Navidad a la otra las verduras tuvieron marcados altibajos, en el caso de las frutas los precios subieron en forma sostenida, aunque en distinta proporción.

Una ensalada rusa más económica

A la hora de servir la mesa, es infaltable. Y los insumos principales de la clásica ensalada rusa, más allá de mayonesa y arvejas, la hacen para estas Fiestas 2025 un poco más accesible.

Tanto la papa como la zanahoria están baratas en relación a lo que tuvimos que pagar para la Navidad 2024.

Hace un año, por una bolsa de papa sucia había que desembolsar $11.000. Por estos días, cuesta hasta 60% menos: para el titular de UFHA, Omar Carrasco, "la caída del consumo hizo mella, al punto de que los productores no cubren sus costos".

El dato: el costo operativo nunca bajó, con lo cual la bolsa de papa debe llegar a la puerta de la finca a $8000 para cubrirlo. Pero el mercado no lo convalida.

En el caso de la zanahoria, el precio por kilo oscilaba entre $5.500 y $6000 para ésta época en 2024. Ahora se puede hallar desde los $4.000.

Cebolla y palta arriba, lechuga y tomate abajo

Es un tiempo en el que la clásica ensalada mixta está más cerca que nunca de la mesa navideña.

Sucede que tanto la lechuga como el tomate, por efecto de la caída del consumo que predominó durante este año, cuestan entre un 15% y 25% menos que para las Fiestas del 2024.

verduras2 El precio de las verduras también es protagonista.

Los distintos tipos de lechuga bajaron desde los $7.000 un año atrás, a los actuales $6.000 en promedio. En tanto, el tomate perita pasó de los $25.000 el cajón a oscilar actualmente entre los $15.000 y $18.000.

En cambio, la cebolla tuve un repunte, pero no tan marcado. La bolsa hoy llega a $8.000, contra los $7.000 de fines del año pasado.

La palta Hass chilena, que más se consume en Mendoza, refleja que la importación no garantiza mejores precios. El fruto que también es parte de la mesa de Navidad y año nuevo se más que duplicó: de $4.000 a casi $9.000.

Un cóctel de frutas más caro

Algo similar pasó en el último año con algunas frutas. Sobre todo las infaltables de la sobremesa, a la hora de servir el cóctel o ensalada de frutas que a (casi) todos nos gusta.

Ya a fines de noviembre del 2024, la banana Ecuador valía (por caja) $26.000, o $1.500 el kilo en cualquier mercado de abasto o feria del Gran Mendoza. Hoy no baja de los $43.000, o hasta $2.500 por kilo.

Para la manzana roja el salto fue mucho mayor: el cajón que el productor colocaba en un mercado mayorista por $20.000 (o $1.300 x kilo) realmente se disparó. En la previa de la Navidad 2025 tiene un piso de $45.000 y un techo de $60.000.

Y cómo olvidarnos de la naranja. La bolsa pasó en este lapso de $15.000 a los $20.000/23.000.