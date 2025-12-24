¿Qué pasa si rocío con vinagre las ruedas de la bicicleta?

Este ingrediente también sirve para eliminar el óxido de las cadenas de la bicicleta o las partes metálicas. Siempre que uses vinagre en ruedas o cubiertas de caucho, úsalo diluido, y no lo dejes mucho tiempo para evitar que el caucho se corroa.

Superficies que nunca deberías limpiar con vinagre

Existen varias superficies, objetos y materiales que no se llevan muy bien con el vinagre. Lo mismo ocurre con algunos productos de limpieza naturales o industriales. El vinagre no se puede mezclar con cualquier cosa, nunca hay que olvidar que es un ácido.

Por ejemplo, no se recomienda mezclar vinagre con lejía, agua oxigenada, cloro o lavandina y, lo ideal, es tener mucho cuidado al mezclarlo con bicarbonato de sodio, ya que juntos generan una reacción química potente a la vez que opacan el efecto del otro. Estas mezclas liberan gases peligrosos para la visa, la piel y los pulmones.

vinagres Evita mezclas peligrosas en el hogar y utiliza el vinagre preferentemente con agua.