Espolvorear azúcar adentro de los zapatos: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por otro lado, el hecho de colocar azúcar adentro de tu calzado habitual puede ser utilizado para equilibrar vibraciones y favorecer la entrada de buena suerte.

Como si lo mencionado fuese poco, este tipo de rituales también sirven, siempre de acuerdo con especialistas, para purificar el aura y asegurar que los pasos dados hacia proyectos nuevos sean exitosos.

Ya lo sabes, si quieres realizar un ritual para atraer buenos deseos, considera la idea de colocar un poco de azúcar adentro de los zapatos que usas habitualmente.

Qué ingredientes colocar adentro de los zapatos para obtener beneficios

Dejando de lado a los rituales y al azúcar, tienes que saber que los elementos que puedes colocar dentro de tus zapatos para obtener beneficios son los que se muestran a continuación:

Bicarbonato de sodio: se recomienda para absorber la humedad y neutralizar los malos olores de forma efectiva.

se recomienda para absorber la humedad y neutralizar los malos olores de forma efectiva. Sal: al igual que el bicarbonato, se usa para absorber la humedad y prevenir la aparición de hongos durante la noche.

al igual que el bicarbonato, se usa para absorber la humedad y prevenir la aparición de hongos durante la noche. Papel de periódico: útil para secar zapatos mojados rápidamente y mantener su forma.

A diferencia del bicarbonato, el azúcar es una sustancia orgánica que puede volverse pegajosa con el sudor y atraer insectos, por lo que su uso debe ser moderado y simplemente limitado al mundo de los rituales.