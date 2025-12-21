Espolvorear azúcar adentro de los zapatos: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El azúcar ha pasado a ser un ingrediente muy utilizado en el mundo de los trucos caseros y, aunque pocas personas lo realizan, lo cierto es que puede ser muy efectiva adentro de tu calzado habitual. ¿Para qué sirve tener este hábito?
La recomendación de colocar azúcar dentro de los zapatos se debe principalmente a creencias esotéricas y rituales de prosperidad, y lo cierto es que nada tiene que ver con la higiene.
Azúcar en los zapatos: un ritual con grandes beneficios
En disciplinas como el Feng Shui, el azúcar simboliza la dulzura energética y la atracción de oportunidades. Se cree que poner una pizca en el zapato ayuda a "endulzar el camino", atrayendo bienestar tanto material como emocional.
Por otro lado, el hecho de colocar azúcar adentro de tu calzado habitual puede ser utilizado para equilibrar vibraciones y favorecer la entrada de buena suerte.
Como si lo mencionado fuese poco, este tipo de rituales también sirven, siempre de acuerdo con especialistas, para purificar el aura y asegurar que los pasos dados hacia proyectos nuevos sean exitosos.
Ya lo sabes, si quieres realizar un ritual para atraer buenos deseos, considera la idea de colocar un poco de azúcar adentro de los zapatos que usas habitualmente.
Qué ingredientes colocar adentro de los zapatos para obtener beneficios
Dejando de lado a los rituales y al azúcar, tienes que saber que los elementos que puedes colocar dentro de tus zapatos para obtener beneficios son los que se muestran a continuación:
- Bicarbonato de sodio: se recomienda para absorber la humedad y neutralizar los malos olores de forma efectiva.
- Sal: al igual que el bicarbonato, se usa para absorber la humedad y prevenir la aparición de hongos durante la noche.
- Papel de periódico: útil para secar zapatos mojados rápidamente y mantener su forma.
A diferencia del bicarbonato, el azúcar es una sustancia orgánica que puede volverse pegajosa con el sudor y atraer insectos, por lo que su uso debe ser moderado y simplemente limitado al mundo de los rituales.