Cómo mezclar bicarbonato de sodio y azúcar para eliminar a las hormigas de la cocina

Lo primero que tienes que hacer, y de manera lógica, es mezclar partes iguales de bicarbonato de sodio y azúcar. Mientras más cucharadas, más potente es el efecto.

Luego, coloca la mezcla obtenida en recipientes bajos, o en aquellas superficies de la cocina donde hayas visto transitar a las hormigas.

bicarbonato, hormigas El bicarbonato interfiere con el sistema digestivo de las hormigas.

Explicando su funcionamiento nuevamente, tienes que saber que el azúcar actúa como un atrayente que engaña a las hormigas. Una vez ingerido, el bicarbonato reacciona con los fluidos ácidos del sistema digestivo de los insectos.

Se recomienda utilizar azúcar flor (glass o impalpable) o azúcar blanca muy fina, ya que se mezcla mejor con la textura del bicarbonato. Además, las hormigas no pueden separar sus granos.

3 consejos prevenir la presencia de las hormigas en casa

busca y sella grietas en paredes, ventanas y puertas con silicona o masilla para impedir su entrada. Limpia constantemente: barre y friega suelos diariamente, especialmente en la cocina, y no dejes platos sucios ni migas en encimeras.

barre y friega suelos diariamente, especialmente en la cocina, y no dejes platos sucios ni migas en encimeras. Maneja la basura: usa cubos de basura bien cerrados y no dejes comida de mascotas expuesta por mucho tiempo.

Si notas que nada de lo explicado anteriormente funciona, será mejor que te decantes por elegir los productos químicos tradicionales o te contactes con un especialista en plagas.