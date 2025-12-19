Pocas personas lo saben, pero lo cierto es que la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar puede ser usada para eliminar las hormigas de la cocina. Esta es una de las plagas más presentes en el verano, a menudo atraídas por la humedad y la presencia de algunos alimentos.
Cómo mezclar bicarbonato de sodio y azúcar para eliminar a las hormigas de la cocina
La mezcla de bicarbonato y azúcar funciona porque el azúcar atrae a las hormigas como cebo, mientras que el bicarbonato de sodio actúa como veneno, interrumpiendo su sistema digestivo.
Para eliminar las hormigas utilizando bicarbonato de sodio y azúcar, el método más efectivo consiste en crear un cebo que las atraiga para que lo ingieran o lo lleven al hormiguero.
Lo primero que tienes que hacer, y de manera lógica, es mezclar partes iguales de bicarbonato de sodio y azúcar. Mientras más cucharadas, más potente es el efecto.
Luego, coloca la mezcla obtenida en recipientes bajos, o en aquellas superficies de la cocina donde hayas visto transitar a las hormigas.
Explicando su funcionamiento nuevamente, tienes que saber que el azúcar actúa como un atrayente que engaña a las hormigas. Una vez ingerido, el bicarbonato reacciona con los fluidos ácidos del sistema digestivo de los insectos.
Se recomienda utilizar azúcar flor (glass o impalpable) o azúcar blanca muy fina, ya que se mezcla mejor con la textura del bicarbonato. Además, las hormigas no pueden separar sus granos.
3 consejos prevenir la presencia de las hormigas en casa
- Sella accesos: busca y sella grietas en paredes, ventanas y puertas con silicona o masilla para impedir su entrada.
- Limpia constantemente: barre y friega suelos diariamente, especialmente en la cocina, y no dejes platos sucios ni migas en encimeras.
- Maneja la basura: usa cubos de basura bien cerrados y no dejes comida de mascotas expuesta por mucho tiempo.
Si notas que nada de lo explicado anteriormente funciona, será mejor que te decantes por elegir los productos químicos tradicionales o te contactes con un especialista en plagas.