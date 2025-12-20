Mezclar cebolla con azúcar: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La cebolla es rica en quercetina y compuestos azufrados, que son antioxidantes, antiinflamatorios y antibacterianos. Por su parte, el azúcar absorbe todos y cada uno de ellos.

Justamente, las propiedades de la cebolla son capaces de combatir virus y bacterias, fortaleciendo las defensas naturales de tu cuerpo.

Esta mezcla ayuda a fluidificar y expulsar la mucosidad, aliviando la congestión y la tos persistente con flemas. Pasando en limpio, los beneficios de utilizarla son los que se muestran a continuación:

Descongestión: facilita la eliminación de flemas y reduce la congestión de las vías respiratorias.

Complemento para gripes y resfriados: es un remedio tradicional útil para mejorar los síntomas de estas afecciones.

Alivio de la tos: calma la irritación de garganta y reduce la frecuencia de la tos.

Paso a paso: cómo preparar esta mezcla en casa

Para preparar esta mezcla y hacerse de cada uno de estos beneficios, debes hacer lo siguiente: