¿Qué significa?: te explico por qué lloramos cuando cortamos cebollas

¿Qué significa el llanto por cortar cebolla y cómo se produce? Antes de responder las preguntas anteriores, es importante conocer el origen, historia y componentes de la cebolla, uno de los alimentos más populares y presentes en la cocina.

¿Qué significa?: historia y curiosidades de la cebolla

La cebolla es un bulbo subterráneo u hortaliza de tierra, como el ajo y otras plantas de este tipo. La cebolla es originaria de Asia Central y se cultiva hace más de 6000 años.

Solo el bulbo es comestible. La cebolla está formada por finas capas carnosas superpuestas que se van uniendo hasta formas una hortaliza redonda de capa exterior seca.

planta de cebolla La cebolla es una hortaliza antigua, rica y muy versátil.

Es una hortaliza antigua con enormes beneficios para la salud. Las cebollas se usaban en la antigüedad para cocinar, pero también para preparar remedios caseros para picaduras y problemas de garganta. Para algunas culturas, la cebolla simboliza protección y guía espiritual.

No solo produce llanto. Las cebollas suelen dejar un aliento muy fuerte e intenso en la boca luego de consumirlas, aliento que se puede eliminar en pocos minutos masticando un poco de perejil. No muchos conocen ese truco.

Por qué lloramos al cortar cebolla: ¿qué significa?

¿Qué significa este acto incontrolable? Cuando cortamos o pelamos cebollas, es muy común que empecemos a lagrimear y nos ardan los ojos. Esto se produce por un simple fenómeno químico.

La cebolla ha desarrollado a lo largo de la historia un mecanismo de defensa contra depredadores, un escudo para no ser arrancada. La cebolla se protege de plagas, insectos y animales.

llorar al cortar cebolla El llanto de la cebolla se produce cuando se activan una serie de componentes químicos.

En su interior, la cebolla contiene muchos componentes que se activan cuando la cortamos, entre ellos en ácido sulfénico. Este ácido es el causante del llanto que se activa cuando dañamos la cebolla. La alinasa, una enzima, actúa con el azufre activando gases que generan lágrimas.

Ya sabes qué significa, pero, ¿cómo lo puedes evitar? Algunos pequeños trucos pueden evitar el llanto por cortar cebollas. Por ejemplo, cortarlas frías, poner un trapo húmedo encima, usar gafas de protección o sumergir el cuchillo en vinagre antes de cortar.