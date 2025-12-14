Qué significa que tu perro haga caca con sangre y cuándo ir a la veterinaria

Es importante revisar el estado de la caca de tu perro una vez que la levantes, ya que la apariencia de la misma puede revelar mucho sobre su estado de salud. En este sentido, algo negativo se da cuando las heces vienen acompañada con sangre.
Que tu perro haga caca con sangre es una señal de alerta que puede indicar desde problemas leves (parásitos, cambio de dieta) hasta condiciones graves. Por todo esto, es importante prestar atención.
Qué significa que tu perro haga caca con sangre
Si observas que la caca de tu perro viene acompañada con sangre muy roja y fresca, esta es una señal que puede indicar un sangrado en el tracto digestivo bajo (colon, recto, glándulas anales).
Ante este problema, tu mascota puede estar sufriendo parásitos, colitis, fisuras, gastroenteritis hemorrágica o ingestión de tóxicos.
Pero el problema se incrementa cuando la sangre en las heces de tu perro es oscura y alquitranada. En este caso, la sangre ha sido digerida, por lo que sugiere un problema en el tracto superior. Es decir, tu mascota puede padecer úlceras, tumores, o ciertos venenos.
En el caso de ver las siguientes señales, es importante que acudas con tu perro al veterinario de inmediato para descartar posibles problemas:
- Abundancia o recurrencia: si ves mucha sangre o es constante.
- Otros síntomas: vómitos (especialmente con espuma), diarrea severa, fiebre, pérdida de apetito, debilidad, inestabilidad, letargo, o convulsiones.
- Cachorros o perros mayores: son más vulnerables.
- Sospecha de intoxicación: si crees que pudo comer algo tóxico (cebos, plantas).
Posibles tratamientos al problema
Debido a que las causas de la presencia de sangre en la caca de perro son tan amplias, también lo es el tratamiento. En primer lugar, tu veterinario realizará pruebas de diagnóstico, que pueden incluir análisis de sangre, orina y heces; también es posible que se requieran radiografías y ultrasonidos.
Si tu veterinario determina que está relacionado con la alimentación, se puede recomendar una dieta terapéutica blanda, junto con probióticos para apoyar la salud gastrointestinal. El líquido ante casos severos de deshidratación también puede ser contemplado.
Si el caso es mucho más grave, tu mascota puede quedar internado y bajo observación, por eso es importante que entiendas la importancia de ir al veterinario al observar esta señal.