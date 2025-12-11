Qué signfica que tu perro te mire y pestañee permanentemente y por qué es algo positivo

Esta es una señal de calma que ayuda a reducir tensiones y es una forma de decir "todo está bien" o incluso de pedir algo amistosamente, como atención o juego, si el contexto lo sugiere.

A veces, un parpadeo lento puede ser una forma sutil de pedir algo, como comida o un paseo, especialmente si va acompañado de otros gestos.

Como puedes ver, este gesto de tu perro es algo generalmente positivo, aunque también puede referirse a un problema ocular o a una evidencia de ansiedad. Por eso, es importante identificar la causa de la conducta de tu mascota.

Este gesto de tu perro es algo genuino y positivo.

Responder con un parpadeo lento de vuelta ayuda a reforzar este vínculo emocional. Este tipo de intercambio crea una comunicación no verbal donde el perro se siente comprendido.

Cuántas veces al día debes cambiar el agua de tu perro en verano

En verano, debes cambiar el agua de tu perro al menos dos o tres veces al día (mañana, mediodía y noche) para asegurar que esté fresca y prevenir la proliferación de bacterias y suciedad, especialmente si el bebedero está expuesto al sol.

Es crucial lavar el bebedero diariamente con agua y jabón para eliminar el biofilm (capa resbalosa) y servir siempre agua limpia, no solo rellenar el cuenco. De esta manera, tu perro siempre estará hidratado y libre de enfermedades.