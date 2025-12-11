Qué signfica que tu perro te mire y pestañee permanentemente y por qué es algo positivo

El perro es por excelencia una de las mascotas más populares del mundo, y una de las cosas que les ha dado ese lugar son algunos comportamientos que logran comprar a sus dueños y a otras personas. Uno de ellos, por ejemplo, se da cuando este te mira y pestañea permanentemente.
Cuando esto ocurre, lo cierto es que muchos dueños no entienden qué significa esto, y lo cierto es que todas las posibles razones son meramente positivas y subrayan el vínculo dueño - mascota.
Qué significa que tu perro pestañee permanentemente cuando te mira
Que tu perro te mire y pestañee permanentemente es una señal de comunicación positiva que indica confianza, afecto y relajación, similar a una sonrisa o un "te quiero" canino.
Esta es una señal de calma que ayuda a reducir tensiones y es una forma de decir "todo está bien" o incluso de pedir algo amistosamente, como atención o juego, si el contexto lo sugiere.
A veces, un parpadeo lento puede ser una forma sutil de pedir algo, como comida o un paseo, especialmente si va acompañado de otros gestos.
Como puedes ver, este gesto de tu perro es algo generalmente positivo, aunque también puede referirse a un problema ocular o a una evidencia de ansiedad. Por eso, es importante identificar la causa de la conducta de tu mascota.
Responder con un parpadeo lento de vuelta ayuda a reforzar este vínculo emocional. Este tipo de intercambio crea una comunicación no verbal donde el perro se siente comprendido.
Cuántas veces al día debes cambiar el agua de tu perro en verano
En verano, debes cambiar el agua de tu perro al menos dos o tres veces al día (mañana, mediodía y noche) para asegurar que esté fresca y prevenir la proliferación de bacterias y suciedad, especialmente si el bebedero está expuesto al sol.
Es crucial lavar el bebedero diariamente con agua y jabón para eliminar el biofilm (capa resbalosa) y servir siempre agua limpia, no solo rellenar el cuenco. De esta manera, tu perro siempre estará hidratado y libre de enfermedades.