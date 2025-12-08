Qué significa que tu perro te dé la pata sin que se la pidas y por qué es algo positivo

El perro es por excelencia una de las mascotas más populares del mundo, y una de las cosas que les ha dado ese lugar son algunos comportamientos que logran comprar a sus dueños y a otras personas. Uno de ellos, por ejemplo, se da cuando este te da la pata sin que tú se lo pidas.
Cuando esto ocurre, lo cierto es que muchos dueños no entienden qué significa esto, y lo cierto es que todas las posibles razones son meramente positivas y subrayan el vínculo.
Qué significa que tu perro te dé la pata sin que se la pidas
Que tu perro te dé la pata sin que se la pidas es un gesto comunicativo que generalmente indica que busca llamar tu atención, expresar afecto o pedir algo específico.
Según especialistas en comportamiento canino, la búsqueda de atención es el motivo más común. Tu perro aprendió que al darte la pata obtiene una respuesta tuya (caricias, mimos, juego, hablarle), por lo que repite la acción para conseguir justamente eso.
Esta es, por otro lado, una señal de confianza y un deseo genuino de cercanía. Al igual que los humanos usan el tacto, tu perro usa su pata para "acariciar" y demostrar que disfruta de tu compañía.
En algunas ocasiones, si el gesto se acompaña de un lenguaje corporal más sumiso (orejas hacia atrás, cuerpo agachado), puede ser una señal de inseguridad o un intento de apaciguarte.
Por último, y no menos importante, el hecho de que tu perro te dé la pata sin que se lo pidas puede significar una petición de algo puntual. Tu mascota puede estar pidiendo comida, salir a pasear, o que le des su juguete favorito, por nombrar algún ejemplo.
Como puedes ver, este gesto es una forma no verbal de comunicación que demuestra el profundo vínculo que tu perro tiene contigo, considerándote importante para su vida.
Cómo reforzar el vínculo con tu perro
Es posible reforzar el vínculo con tu perro siguiendo los consejos que se muestran a continuación:
- Ejercicio juntos: Explora nuevas rutas con él; el movimiento fortalece la conexión.
- Juegos interactivos: utiliza rompecabezas de olfato o juegos de escondite para estimular su mente y la confianza.
- Acaricia y cepilla: dedica tiempo a acariciar zonas placenteras (pecho, detrás de las orejas) y cepillar su pelaje.
- Establece una rutina: horarios fijos de comida y paseo dan seguridad y confianza a tu perro.
- Sé coherente: establece normas claras y no cambies las reglas constantemente.
- Corrige sin enfado: corrige puntualmente la acción no deseada, sin gritar ni castigar, para no romper el vínculo.