Qué significa que tu perro te dé la pata sin que se la pidas y por qué es algo positivo

Según especialistas en comportamiento canino, la búsqueda de atención es el motivo más común. Tu perro aprendió que al darte la pata obtiene una respuesta tuya (caricias, mimos, juego, hablarle), por lo que repite la acción para conseguir justamente eso.

Esta es, por otro lado, una señal de confianza y un deseo genuino de cercanía. Al igual que los humanos usan el tacto, tu perro usa su pata para "acariciar" y demostrar que disfruta de tu compañía.

mascota, perro Este comportamiento demuestra el vínculo que tienes con tu mascota.

En algunas ocasiones, si el gesto se acompaña de un lenguaje corporal más sumiso (orejas hacia atrás, cuerpo agachado), puede ser una señal de inseguridad o un intento de apaciguarte.

Por último, y no menos importante, el hecho de que tu perro te dé la pata sin que se lo pidas puede significar una petición de algo puntual. Tu mascota puede estar pidiendo comida, salir a pasear, o que le des su juguete favorito, por nombrar algún ejemplo.

Como puedes ver, este gesto es una forma no verbal de comunicación que demuestra el profundo vínculo que tu perro tiene contigo, considerándote importante para su vida.

Cómo reforzar el vínculo con tu perro

Es posible reforzar el vínculo con tu perro siguiendo los consejos que se muestran a continuación: