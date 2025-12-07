El motivo por el que tu perro no debe dormir nunca en el suelo, según una veterinaria

La costumbre de los perros de dormir en el suelo puede ocasionar problemas en su espalda y dolores en sus articulaciones. Más adelante, estos pueden transformarse en enfermedades graves.

Se cree que, además, los pisos no les permiten descansar de manera cómoda y, por esa razón, los animales cambian de posición constantemente. En climas fríos o demasiado calientes, las superficies transmiten temperaturas poco agradables.

Volviendo al enfoque central del video, la veterinaria explicó que, además de las molestias, las superficies duras pueden generar irritaciones y problemas en la piel.

Perro en su cama.jpg Tu perro debe dormir en una cama para evitar problemas.

Por último, y no menos importante, el problema de dormir en el suelo también se ve reflejado en los cachorros, quienes pueden no tener la capacidad de regular su temperatura y en tal caso sufren dolores en sus articulaciones.

Cuántas horas duermen los perros por día

Un perro duerme entre 12 y 14 horas al día, aunque esta cifra varía mucho según la edad, raza y nivel de actividad. Los cachorros, por ejemplo, duermen más horas, pudiendo alcanzar entre 18 y 20 horas diarias, algo que se da también en los perros viejos.

El sueño puede verse afectado por la salud del perro, por lo que es importante consultar al veterinario si se observan cambios inusuales.