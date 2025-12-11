Floki y China, los perritos mendocinos famosos por tener su propia marca de vinos

"Cuando recibí un primer mensaje por los videos de los perros, me emocioné"

El punto de inflexión llegó cuando Bianca recibió su primer mensaje privado. “Todavía no llegábamos a los 10.000 seguidores. El mensaje era de una señora que me agradecía por compartir los videos porque ella se sentía muy sola, estaba internada y gracias a los videos pasaba las horas del día más rápido”. A partir de ese día, los mensajes no dejaron de llegar: personas que estaban atravesando duelos, familias que habían perdido a sus mascotas, adultos mayores que encontraban un motivo más para sonreír.

Uno de los mensajes que más la marcó fue el de una persona en duelo que le confesó que una de sus últimas sonrisas había sido gracias a uno de los videos de Floki y China. “Lo primero que me salió fue llorar. Es muy fuerte saber que pudiste acompañar a alguien en un momento tan difícil. Me alegraba saber que con algo tan simple como un video podía estar haciendo algo tan grande”, relata Bianca a Diario UNO.

china y floki Una imagen cotidiana en la casa de Bianca: sus perros "curioseando".

También recuerda el caso de un hombre que visita a su madre mayor, quien no tiene teléfono, solo para mostrarle desde su celular los nuevos videos del salchicha y la mestiza. “Es increíble lo que generan”, dice.

Y mientras ese lazo emocional crecía, Bianca empezó a notar algo más profundo: el cambio cultural en torno a los animales. “La gente conecta con nuestra forma de hacerlos parte de la familia y de cuidarlos porque, y gracias a Dios, el concepto y percepción de ‘tener una mascota’ está cambiando. Hoy son seres que sienten y por ese simple hecho siento que tienen todo el derecho de ser amados y cuidados como cualquiera de nosotros”.

China, la perra que marcó un antes y un después en la vida de Bianca

China, particularmente, marcó un antes y un después en su vida. Llegó en pandemia, enferma, con miedos y dificultades para caminar. “Muchos podrían decir que yo la salvé, pero yo siento que ella me salvó a mí. Ella fue el motivo para despertarme todos los días, cuidarla, recomponerla, trabajar en sus miedos. Verla mejorar cada día me hacía feliz”, detalla.

china y floki perritos preciosos Los perritos son la familia de Bianca y llegaron a su vida para darle sentido. Sus videos son virales.

De ese vínculo nacido en casa empezó a crecer una comunidad inesperada. “Hoy nos sigue gente de todas partes del mundo y saber que tengo la posibilidad de sacarles una sonrisa a cada una de esas personas, me llena el alma”.

A medida que la comunidad se consolidaba, Bianca sintió la necesidad de dar un paso más: ofrecer algo físico, algo que pudiera unir desde otro lugar a todos los que compartían el mundo de Floki y China. Fue entonces cuando surgió la idea de crear vinos inspirados en ellos, una propuesta profundamente mendocina que fusionaba su identidad local con el universo emocional que había construido online.

Cómo nacieron los vinos en honor a los perros

“Los vinos nacen de la necesidad de acercarle a la gente un pedacito nuestro, de estar aún más cerca de cada persona que es parte de nuestra comunidad”, explica. El primer lanzamiento incluyó dos varietales cuyos nombres fueron elegidos por los seguidores: Malbec Culpable, en honor a Floki, “porque él siempre es el culpable de todas las travesuras en la casa”; y Sauvignon Blanc Sospechosa, dedicado a China “porque ella también hace travesuras pero se sale con la suya poniendo cara de yo no fui”.

floki y china Bianca construyó junto a sus perros un universo en Instagram y lo selló con una marca de vinos. Algo profundamente mendocino.

El lanzamiento fue un éxito absoluto: en apenas dos meses, el stock se agotó. Los mensajes de la comunidad llegaban acompañados de fotos brindando con las botellas de Floki&China, la marca que nació con ellos como protagonistas. La experiencia fue tan positiva que el 3 de diciembre Bianca lanzó una segunda colección de varietales, nuevamente con nombres propuestos por la gente.

china y floki perritos Los nombres de sus vinos fueron elegidos por el público a través de Instagram. Floki y China son dos personajes famosos.

Esta vez, los seguidores eligieron Cosecha Tardía Chusma, inspirado en los famosos “Miércoles Chusma”, cuando Bianca y los perros reaccionan a historias que envía el público; Pinot Noir Botón, por el personaje de Floki que siempre “cuenta algo que no debe”; Cabernet Sauvignon Peliadera, alusivo a las peleas juguetonas entre ambos; y Cabernet Franc Chancludos, un homenaje al apodo que la comunidad le puso a Bianca porque siempre se le ven las chanclas en los videos.

Cada nombre, cada etiqueta y cada vino es parte de un proceso participativo. “El proceso de elegir los nombres fue sencillo porque hicimos partícipe a la gente. Quería que en este segundo lanzamiento cada persona se sienta parte.” Para Bianca, la marca no es solo un producto: es una manera de seguir construyendo vínculo.

“Los vinos son el lazo físico entre toda esa comunidad que nos siente a través de la pantalla. Teniendo la posibilidad de literalmente brindar con ellos, para seguir acompañándolos en las buenas y en las malas”, señala.

Bianca Ramonda y sus perros Bianca y su amor incondicional por los perros. "Desde chiquita", dijo a Diario UNO.

La identidad digital y la marca conviven y se complementan. “La identidad digital está estrechamente vinculada con el proyecto de Floki&China por el objetivo con el que comenzó, por la participación de la gente y por la idea de seguir construyendo el vínculo. Cada vino es un pedacito de todo lo que somos en conjunto con ellos”, remarca.

Los perros, los vinos y una propuesta solidaria

Pero Bianca también quiso llevar ese impacto emocional al plano social. Por eso, desde el inicio del proyecto decidió colaborar con Patitas Callejeras, una ONG del Valle de Uco que rescata perros en situación de calle. “El año pasado hicimos un sorteo con todas las marcas que trabajaron con nosotros y para participar debían donar una bolsa de alimento. Logramos juntar 1214 kilos de alimento”. Su compromiso, asegura, es parte esencial del proyecto.

La historia de Floki y China nació en la intimidad de una casa y pudo transformarse en un espacio de compañía, humor y afecto colectivo. Una historia demostró cómo los animales pueden unir a las personas, generar comunidad y crear lazos tan profundos que incluso llegan a materializarse en un brindis.

bianca y sus perros y vinos Los animales pueden generar comunidad, asegura Bianca Ramonda. Y ella eligió el vino, un producto típico mendocino, para darle un plus a los videos de sus animales.

Bianca mira hacia atrás y sigue sorprendida. “Hoy nos sigue gente de todas partes del mundo y saber que tengo la posibilidad de sacarles una sonrisa a cada una de esas personas, me llena el alma.” Y ese, dice, seguirá siendo siempre el objetivo.

Instagram: @flokito01

Instagram de los vinos: @flokichina