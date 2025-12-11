La historia real del clásico cuento de la Caperucita: con 11 años fue devorada por un lobo en medio del bosque

En este fértil terreno se desarrolló una obsesión por los lobos y se multiplicaron las anécdotas sobre los ataques.

El caso que pudo inspirar la historia de la Caperucita Roja

la caperucita roja Marie Mignet Hay muchas versiones sobre el cuento de la Caperucita Roja, pero hay una historia real que abre debate sobre su origen.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 1693, cuando Marie Mignet, una niña de 11 años, fue atacada y devorada por un lobo mientras cuidaba las vacas en el bosque de Marcoussis. El hecho estremeció a la región no solo por la violencia del ataque, sino por un detalle que quedó registrado en testimonios de la época: la cabeza de la niña fue hallada casi intacta, algo que alimentó rumores, supersticiones y relatos mezclados entre miedo, misterio y tragedia.

Marie vivía con su madre, Claude Laurens, viuda de Jean Mignet, en una humilde casa cercana al bosque. Era común que los niños de la zona se adentraran en los claros forestales para cuidar animales o recoger leña, lo que los dejaba expuestos a los ataques.

Aunque no existen pruebas definitivas que confirmen que Perrault conoció específicamente el caso de Marie Mignet, los estudiosos señalan varias coincidencias, ya que el ataque ocurrió solo cuatro años antes de la publicación del cuento. Además, el episodio generó un revuelo considerable y llegó a la corte, entorno en el que Perrault se movía activamente y se acostumbraba a transformar sucesos sociales y temores reales en relatos moralizantes.

caperucita roja Es uno de los cuentos que reflejaban las circunstancias en las que vivían las gentes del siglo XVII.

Es decir, el cuento que hoy leemos como una historia infantil pudo haber sido, en su origen, una reflexión sombría sobre los peligros reales que enfrentaban las niñas de aquella época.

Qué significa el cuento de la Caperucita Roja

Caperucita Roja, como muchas historias transmitidas oralmente, combina elementos reales, folklore europeo y simbolismos morales donde cada parte tiene un significado.