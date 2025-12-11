La historia real del clásico cuento de la Caperucita: con 11 años fue devorada por un lobo en medio del bosque
La Caperucita Roja es uno de los cuentos más clásicos que existen. Sin embargo, su historia no está escrita en un papel, sino más bien, en una realidad lejana
Todo empieza cuando en Francia del siglo XVII, las personas se reunían a contar cuentos populares inventando detalles nuevos. Allí es donde Charles Perrault se dio cuenta del poder de sugestión de los relatos de la tradición oral y se dedicó a transcribir cuentos populares.
La mayoría de estos tenían orígenes muy antiguos, pero a la vez reflejaban las circunstancias en las que vivían las gentes en esa época. Una de esas percepciones estaba referida a los lobos y numerosos ataques que aterrorizaron a aldeanos, campesinos y a la propia corte. Para la época, la progresiva expansión de la población humana por zonas que antes eran salvajes provocó una creciente escasez de alimentos para estos animales y les obligó a acercarse a las aldeas para buscar comida, generando terror.
En este fértil terreno se desarrolló una obsesión por los lobos y se multiplicaron las anécdotas sobre los ataques.
El caso que pudo inspirar la historia de la Caperucita Roja
Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 1693, cuando Marie Mignet, una niña de 11 años, fue atacada y devorada por un lobo mientras cuidaba las vacas en el bosque de Marcoussis. El hecho estremeció a la región no solo por la violencia del ataque, sino por un detalle que quedó registrado en testimonios de la época: la cabeza de la niña fue hallada casi intacta, algo que alimentó rumores, supersticiones y relatos mezclados entre miedo, misterio y tragedia.
Marie vivía con su madre, Claude Laurens, viuda de Jean Mignet, en una humilde casa cercana al bosque. Era común que los niños de la zona se adentraran en los claros forestales para cuidar animales o recoger leña, lo que los dejaba expuestos a los ataques.
Aunque no existen pruebas definitivas que confirmen que Perrault conoció específicamente el caso de Marie Mignet, los estudiosos señalan varias coincidencias, ya que el ataque ocurrió solo cuatro años antes de la publicación del cuento. Además, el episodio generó un revuelo considerable y llegó a la corte, entorno en el que Perrault se movía activamente y se acostumbraba a transformar sucesos sociales y temores reales en relatos moralizantes.
Es decir, el cuento que hoy leemos como una historia infantil pudo haber sido, en su origen, una reflexión sombría sobre los peligros reales que enfrentaban las niñas de aquella época.
Qué significa el cuento de la Caperucita Roja
Caperucita Roja, como muchas historias transmitidas oralmente, combina elementos reales, folklore europeo y simbolismos morales donde cada parte tiene un significado.
- La figura del lobo representa el peligro, lo salvaje y lo desconocido.
- La niña, la inocencia expuesta al mundo exterior.
- La abuela que padece dolencias estacionales remite a la situación típica de los ancianos de la época.
- Cuando el lobo, imitando la voz de la abuela, pide a la niña que se acueste a su lado, evidencia una costumbre muy extendida en la época: los miembros de una misma familia solían dormir en una sola cama.